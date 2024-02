An sinh xã hội phải huy động bằng nhiều nguồn lực tài chính

Chính phủ đặc biệt chăm lo người dân, đảm bảo an sinh xã hội Đặc biệt trong các năm 2020 - 2022, Chính phủ đã tập trung nguồn lực để chăm lo cho người dân vượt qua đại dịch Covid-19 góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Năm 2020 ngân sách đã chi khoảng 12.292 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 11 triệu đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Năm 2022, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngân sách nhà nước đã chi 21.335 tỷ đồng để hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho gần 18,27 triệu lượt đối tượng. Năm 2022, hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg, hỗ trợ cho gần 100 nghìn doanh nghiệp, người sử dụng lao động và trên 4 triệu lao động với tổng kinh phí khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Nhìn chung ngân sách nhà nước đã được huy động để thực hiện an sinh xã hội cho người dân, các khoản chi này được thực hiện dựa trên hệ thống các chính sách, chương trình được ban hành và nguồn lực phân bổ theo dự toán được phê duyệt. Về các nguồn ngoài ngân sách, cũng cần có sự thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu phù hợp. Trong dài hạn cần xây dựng một nền tảng chung để chia sẻ, điều phối nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, tránh chồng chéo, trùng lặp và gây ra chênh lệch giữa các nhóm cần hỗ trợ, làm giảm hiệu quả. Cần theo dõi, tổng hợp các nguồn tài chính đã, đang được huy động, so sánh với nhu cầu và tính toán các phương án phù hợp dựa trên dữ liệu tốt, đáng tin cậy; các thông tin quan trọng này được sử dụng để vận động nguồn lực từ ngân sách các cấp và các nhà tài trợ phi chính phủ. Chính sách an sinh xã hội khẳng định vai trò là xương sống của hệ thống chính sách xã hội trong phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro của người dân trong cuộc sống, tạo động lực để phát triển bền vững. Hệ thống chính sách, pháp luật đã được nhanh chóng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.