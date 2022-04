Bài 4: Thế giới ứng xử với tiền ảo như thế nào?

Lý do khiến nhiều chính phủ thận trọng hoặc quay lưng với tiền ảo Tiền ảo tồn tại bên rìa hệ thống tài chính toàn cầu và không được quản lý bởi một cơ quan nhà nước như các loại tiền tệ pháp định do chính phủ phát hành. Ngoài việc lo ngại được sử dụng vào mục đích rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố, tiền ảo còn thể hiện sự bất ổn định và có khả năng đe dọa đến các đồng tiền pháp định, từ đó tác động đến ổn định tài chính và chính sách tiền tệ. Có lẽ vì lý do này đã khiến nhiều chính phủ thận trọng hoặc quay lưng với tiền ảo. Báo cáo trên nói rằng Bahamas và Campuchia đang là hai nước có điểm số cao nhất ở mảng tiền kỹ thuật số bán lẻ, vì dự án tiền số của các nước này đã chính thức "lên sóng". Đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Campuchia được phát hành vào tháng 10/2020, có tên là Bakong với một phần mềm được triển khai trên ứng dụng trên điện thoại di động để thực hiện các giao dịch bằng đồng tiền kỹ thuật số này, với đầu vào là đồng Riel của Campuchia hay đồng USD. Hiện nay đã có tới gần 1/2 dân số Campuchia sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây nhất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chính thức phát hành đồng Nhân dân tệ số và đang tạo ra sự thách thức lớn đối với đồng Đô la Mỹ. Thực tế cho thấy, hàng loạt đồng tiền ảo, hay còn gọi là tiền mã hóa đã trở nên phổ biến, có sàn giao dịch riêng, vốn hóa hàng chục tỷ USD, được xem như một “thang đo kinh tế” hàng ngày, như giá dầu mỏ, giá vàng, giá USD. Cùng với đó, thị trường tài sản ảo, nhất là NFT (Non-fungible token) có giá trị thương mại tăng hàng tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu… Đó là xu hướng tất yếu của quá trình số hóa cũng như sự phát triển của công nghệ mới. Còn tại Việt Nam, với tiền ảo và tài sản ảo thì chưa rõ ràng, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu chậm quá, Việt Nam sẽ bỏ qua cơ hội phát triển trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, việc sớm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo là điều hết sức cần thiết.