Thuế - Hải quan

Bổ sung thêm khoản thu nhập miễn thuế: Chính sách đã tiệm cận với thực tiễn đời sống

Văn Tuấn

11:59 | 01/04/2026
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội ban hành gần đây tiếp tục duy trì miễn thuế đối với 16 khoản thu nhập, ngoài ra bổ sung thêm 5 khoản thu nhập được miễn thuế là chi phí y tế, giáo dục - đào tạo... Nhiều ý kiến cho rằng, việc mở rộng ưu đãi khi tính thuế thu nhập cá nhân, sẽ tạo công bằng cho người lao động, chính sách đã tiệm cận hơn với thực tiễn đời sống người lao động.
Mở rộng chính sách giảm trừ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trước đây quy định 16 khoản thu nhập được miễn thuế để thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Các khoản thu nhập được miễn thuế gồm: thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ kiều hối; phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật; tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội hoặc do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng…

Chi phí về y tế được Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Ảnh: An Thư

miễn thuế đối với 16 khoản thu nhập nêu trên, ngoài ra bổ sung thêm 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích các cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, bám sát quy định của luật, tại dự thảo nghị định đã hướng dẫn chi tiết về các khoản thu nhập này, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ; đồng thời để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, dự thảo nghị định đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược...

Dự thảo nghị định cũng quy định miễn thuế đối với toàn bộ tiền tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; miễn thuế đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ, khuyến khích người lao động.

“Ngoài việc tăng hỗ trợ thực chất cho người nộp thuế qua giảm trừ về chi phí y tế và giáo dục - đào tạo, về lâu dài, chính sách này sẽ góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào y tế và giáo dục - đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội cho người dân”

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế - Hải quan, Học viện Tài chính.

Đồng thời, dự thảo quy định về miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản nhằm thu hút vốn đầu tư, khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững...

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng bổ sung giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán trong thời hạn 5 năm (đến 31/12/2031) nhằm khuyến khích sự phát triển của các quỹ này theo định hướng của Đảng, Nhà nước…

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là bước điều chỉnh quan trọng, vừa bảo đảm nguyên tắc công bằng thuế, vừa tiệm cận hơn với thực tiễn đời sống người lao động và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người nộp thuế

Điểm đáng chú ý và thu hút được sự quan tâm của người nộp thuế là tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án giảm trừ về chi phí y tế và giáo dục - đào tạo là các khoản giảm trừ bổ sung ngoài phần giảm trừ đã được thiết kế trong mức giảm trừ chung cho người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Điều này thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người nộp thuế.

Cụ thể, theo Phương án 1: Các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước không quá 20 triệu đồng/năm, trừ các khoản chi cho các trường hợp quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế.

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước không quá 21 triệu đồng/năm, cụ thể: Khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Phương án 2: Các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước không quá 23 triệu đồng/năm, trừ các khoản chi cho các trường hợp quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế.

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể: Khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Theo PGS.TS Lê Xuân Trường, người nộp thuế cần hiểu rõ ràng rằng, việc thực hiện quy định này là nhằm hỗ trợ thêm một phần chi phí mà người nộp thuế có thể áp dụng ngoài mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho người phụ thuộc mà Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đã quy định. Đồng thời, đề xuất mức giảm trừ nêu trên đã được ban soạn thảo căn cứ vào thực tế chi tiêu cho y tế, giáo dục - đào tạo bình quân theo kết quả Điều tra mức sống dân cư trong giai đoạn vừa qua.

Nêu quan điểm về việc lựa chọn phương án nào theo đề xuất tại dự thảo nghị định, PGS.TS Lê Xuân Trường cho rằng, nên lựa chọn phương án 2. Bởi phương án này đã được ban soạn thảo tính đến mức độ trượt giá và thay đổi chi phí của mấy năm tiếp theo. Còn phương án 1 phù hợp với chi phí ở thời điểm hiện tại.

Thực ra cả hai đề xuất này đều có cơ sở là dựa trên số liệu thống kê về chi phí y tế và giáo dục trung bình của người dân. Tuy nhiên, sự khác biệt của hai phương án là phương án 2 đã tính đến mức độ trượt giá và thay đổi chi phí trong những năm tiếp theo. Bởi khi tính được mức độ thay đổi của những năm tiếp theo thì mức đề xuất như vậy trong trước mắt có lợi hơn cho người nộp thuế và thứ hai là điều chỉnh mức tối đa này sẽ được kéo dài hơn trong thực hiện chính sách.

