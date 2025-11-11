(TBTCO) - Bộ Tài chính chính thức ban hành Quyết định số 3761/QĐ-BTC ngày 06/11/2025 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo kế hoạch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giữ vai trò đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung của kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính; kịp thời đề xuất biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, UBCKNN chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để kịp thời xử lý khó khăn và kiến nghị của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin cho công chúng, tuyên truyền chủ trương, chính sách và triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán. Ảnh: T.L

UBCKNN cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định pháp lý, nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng (nếu cần thiết) để đảm bảo có đầy đủ cơ sở pháp lý cho các ngân hàng thương mại, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để xử lý những vướng mắc trong việc các ngân hàng lưu ký cung cấp các tiện ích, dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài; nghiên cứu mở rộng các công cụ tài chính theo lộ trình phù hợp để các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có cơ sở thực hiện các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro, góp phần phát triển hệ thống tài chính đầy đủ.

UBCKNN cũng được giao là đầu mối, phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài và các đơn vị theo dõi dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý liên quan, ứng phó với các biến động về dòng vốn đầu tư có thể gây tác động tới thị trường chứng khoán.

Kế hoạch cũng giao Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì rà soát danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận, nghiên cứu mở rộng hoặc loại bỏ các giới hạn sở hữu nước ngoài không cần thiết, phù hợp định hướng cải thiện môi trường đầu tư.

Các Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBCKNN và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và quyết định này. Thực hiện các biện pháp đảm bảo hệ thống giao dịch, hệ thống lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng yêu cầu gia tăng giao dịch khi nâng hạng thị trường chứng khoán.

Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với UBCKNN về báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và Quyết định này; định kỳ ba tháng/lần và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền báo cáo kết quả thực hiện để UBCKNN tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính; kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất nội dung cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này.

Kế hoạch cũng xác lập một loạt nhiệm vụ ngắn hạn nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng quốc tế, từ việc từng bước xóa bỏ yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán trong giai đoạn chưa triển khai Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) thông qua hoàn thiện cơ chế giao dịch không ký quỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài, đến việc minh bạch hóa thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để bảo đảm tiếp cận bình đẳng.

Song song với đó là yêu cầu nâng cấp hệ thống thông tin giữa ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư (STP); triển khai cơ chế tài khoản giao dịch tổng (OTA) theo thông lệ quốc tế và tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng khối lượng giao dịch ngày càng lớn.

Quyết định cũng quy định nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Xem chi tiết Quyết định số 3761/QĐ-BTCtại đây./.