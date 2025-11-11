Thuế tỉnh Khánh Hòa ký kết với 7 nhà cung cấp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Chiều ngày 11/11/2025, Thuế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, nhằm triển khai “60 ngày cao điểm” chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai cho hộ kinh doanh.

Sự kiện nằm trong kế hoạch thực hiện Quyết định 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế, với mục tiêu 100% hộ kinh doanh áp dụng kê khai tự nguyện và sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/1/2026, được hỗ trợ miễn phí và giải đáp vướng mắc trong 24 giờ.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của Lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hoà, cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Thuế cơ sở. Phía đối tác gồm 7 đơn vị: Viettel Khánh Hoà; Mobifone tỉnh Khánh Hòa; VNPT Khánh Hoà; Công ty Cổ phần Misa; Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams; Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet; Công ty Cổ phần Công nghệ sapo.

Sự kiện được ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Các đơn vị cam kết cung cấp phần mềm miễn phí, hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTaxMobile, kê khai điện tử; tổ chức hội nghị, hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố thương mại; giải đáp vướng mắc trong 24 giờ, đảm bảo không phát sinh chi phí cho hộ kinh doanh.

Thuế Khánh Hòa cho biết sẽ công khai danh sách nhà cung cấp trên website, phối hợp tuyên truyền đa kênh, lập Ban chỉ đạo và phân loại hộ kinh doanh theo nhóm doanh thu. Thuế cơ sở thành lập tổ công tác, tổ chức tiếp xúc với 100% hộ kinh doanh để hỗ trợ, triển khai hỗ trợ “một chạm”. Hộ kinh doanh cần cập nhật thông tin, kích hoạt tài khoản điện tử, nộp tờ khai đúng hạn và liên hệ hỗ trợ qua email [email protected] nếu gặp khó khăn.

Kế hoạch “60 ngày cao điểm” áp dụng toàn tỉnh, ưu tiên khu vực đông hộ khoán như chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, với mục tiêu: 100% hộ tiếp cận thông tin và chuyển đổi sang kê khai hoặc lên doanh nghiệp; 100% hộ áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; thủ tục thuế điện tử thuận lợi, minh bạch và kế thừa dữ liệu hiện có. Nguyên tắc thực hiện nhấn mạnh hỗ trợ trước – giám sát sau, trách nhiệm rõ ràng, công khai biểu mẫu.

Sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần minh bạch quản lý thuế, nâng cao tuân thủ tự nguyện từ năm 2026, đồng thời thực hiện các chính sách theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15./.