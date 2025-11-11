Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Sắc xanh trở lại, dòng tiền đổ về giao dịch hợp đồng tương lai

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh bật tăng dù thị trường cơ sở vẫn duy trì ở mức tương đối thấp.

Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh sau 4 phiên giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 11/11 ghi nhận diễn biến tích cực hơn về thanh khoản trong bối cảnh thị trường cơ sở tiếp tục giao dịch ở mức thấp. Tổng khối lượng hợp đồng khớp lệnh đạt 362.628 hợp đồng, tăng hơn 24% so với phiên trước, cho thấy sự gia tăng hoạt động của các vị thế đầu cơ ngắn hạn, đồng thời phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn duy trì khi VN-Index và VN30 chưa vượt qua được các vùng kháng cự then chốt.

Sản phẩm mới hợp đồng tương lai chỉ số VN100 sau tháng đầu tiên ra mắt được nhà đầu tư bước đầu đón nhận. Khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN100 bình quân tháng 10/2025 đạt 353 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 66,20 tỷ đồng/phiên. Theo thống kê của HNX, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 323.659 hợp đồng/phiên, tăng 3,56% so với tháng trước. Tổng cộng, khối lượng giao dịch ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 10/2025.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đồng loạt chuyển sang trạng thái chênh lệch âm. Dù hợp đồng ở cả 4 kỳ hạn đều đóng cửa trong sắc xanh, mức tăng chậm hơn chỉ số cơ sở.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1FB000) tăng 13,7 điểm (+0,76%) lên 1.815 điểm. Mức tăng chậm hơn khiến hợp đồng về trạng thái chênh lệch âm 6,6 điểm so với VN30-Index. Các kỳ hạn xa như VN30F2512, 41I1G3000 và 41I1G6000 cũng ghi nhận chênh lệch âm từ -11,50 đến -19,10 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Đối với hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index, hợp đồng đáo hạn tháng 6/2026 đóng cửa giảm, kéo chênh lệch âm lên hơn 20 điểm. Chỉ số cơ sở tăng hơn 1%, nhỉnh hơn mức tăng của VN30-Index. Tuy nhiên, giá hợp đồng tương lai tăng dè chừng hơn. Ở các kỳ hạn gần hơn, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở ở biên độ hẹp.

Tổng khối lượng mở (OI) giảm còn 35.108 hợp đồng, cho thấy một phần vị thế nắm giữ đã đóng lại. Chuyên gia từ SHS cho rằng, các nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở với xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1FB000) suy giảm dưới ngưỡng kháng cự 1.850 điểm.

Trạng thái chênh lệch âm trở lại khi chỉ số cơ sở tăng mạnh hơn giá hợp đồng tương lai

Trên thị trường cơ sở, sắc xanh đã chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên. VN30-Index mở cửa tăng mạnh gần 20 điểm nhờ lực cầu tập trung ở nhóm thép và ngân hàng. Tuy vậy, áp lực chốt lời ở một số cổ phiếu lớn khiến đà tăng thu hẹp về cuối phiên sáng.

Tâm lý hứng khởi trở lại trong phiên chiều khi dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm ngân hàng, chứng khoán và sau đó lan sang nhóm Vingroup, giúp VN30 duy trì sắc xanh. Chỉ số kết phiên tại 1.821,60 điểm, tăng 17,42 điểm, với 20 mã tăng, 8 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản đi ngang vẫn ở mức khá thấp (11.300 tỷ đồng).

Thông tin tích cực từ FTSE Russell đã cải thiện đáng kể tâm lý bi quan kéo các chỉ số liên tục giảm điểm trong phiên 4 gần đây. Tổ chức mới đây đã công bố danh sách sơ bộ gồm 28 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí lọt vào FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến 31/12/2024.

Danh sách này sẽ tiếp tục được đánh giá lại trước kỳ phân loại thị trường vào tháng 9/2026. Đây phần lớn là cổ phiếu đầu ngành, bao gồm 4 cổ phiếu trong nhóm vốn hoá lớn, 3 cổ phiếu nhóm vốn hoá vừa và 21 cổ phiếu vốn hoá nhỏ.