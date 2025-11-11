Hai doanh nghiệp năng lượng bị xử phạt hơn 300 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

(TBTCO) - Ngày 11/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành hai quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển năng lượng Ninh Thuận do công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Thông tin tại Văn bản số 05/2023/CV-PHDI1 ngày 20/3/2023 của Công ty gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình sử dụng vốn trái phiếu đến ngày 31/12/2022 giá trị thực tế giải ngân là: 885.708.828.422 đồng, trong khi theo báo cáo kiểm toán vốn do Công ty kiểm toán AASC kiểm toán ngày 6/2/2023 là 885.769.090.840 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển năng lượng Ninh Thuận bị xử phạt 175 triệu đồng cũng do công bố thông tin sai lệch. Theo các văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thời gian giải ngân thực tế là 30/12/2020 với giá trị là 1.350 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo văn bản số 117/2023/CV-NLNT ngày 15/11/2023 của Công ty báo cáo Đoàn Thanh tra Chính phủ, Công ty đã chi đầu tư dự án làm nhiều lần trong các năm 2021, năm 2022. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 được thành lập vào ngày 18/8/2020. Công ty có địa chỉ tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Còn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận được thành lập vào ngày 11/12/2017, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. Công ty có địa chỉ tại đường Đoàn Khuê, Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa hiện nay)./.