(TBTCO) - Với GDP đạt 2.550 tỷ USD, thủ đô Tokyo của Nhật Bản vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng 300 thành phố toàn cầu của CEOWorld, vượt xa mức 2.490 tỷ USD của New York và 1.620 tỷ USD của Los Angeles.

GDP của Tokyo là 2.550 tỷ USD, vượt xa mức 2.490 tỷ USD của New York và 1.620 tỷ USD của Los Angeles (Mỹ). (Ảnh: Bloomberg)

Theo một báo cáo mới công bố, Tokyo đã được xếp hạng là thành phố giàu nhất thế giới, vượt qua New York, London và Los Angeles.

Theo chỉ số tài sản toàn cầu do CEOWorld công bố mới đây, thủ đô của Nhật Bản có tổng sản phẩm quốc nội là 2.550 tỷ USD, vượt xa mức 2.490 tỷ USD của New York và 1.620 tỷ USD của Los Angeles.

Chỉ số này xếp hạng 300 thành phố dựa trên tỷ trọng GDP toàn cầu và các yếu tố cơ bản khác.

Báo cáo cho biết, Tokyo đã vượt trội nhờ sự xuất sắc trong vận hành, sự tinh vi về công nghệ và quản trị kinh tế kỷ luật, hệ thống giao thông, mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng công nghiệp của Tokyo hoạt động với độ chính xác chưa từng có.

Danh tiếng của New York như một trung tâm tài chính toàn cầu và hệ sinh thái khởi nghiệp đã củng cố vị trí của thành phố này trong bảng xếp hạng, trong khi nền kinh tế giải trí của Los Angeles được bổ sung bởi các ngành công nghệ và hàng không vũ trụ.

Báo cáo cho hay những thành phố giàu có nhất là nam châm thu hút nguồn nhân lực - doanh nhân, nhà tài chính, nhà sáng tạo và nhà hoạch định chính sách.

Tổng cộng, chỉ riêng 10 thành phố hàng đầu đã chiếm gần 1/3 GDP toàn cầu, chứng minh sức mạnh kinh tế ngày càng tập trung vào các trung tâm đô thị thúc đẩy đổi mới, dòng vốn và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo báo cáo trên, GDP là thước đo phổ biến nhất để đánh giá sự giàu có của các thành phố, nhưng các yếu tố khác như công nghệ, năng lực công nghiệp và vốn trí tuệ cũng rất quan trọng.

Henley and Partners, một công ty tư vấn của Anh chuyên cung cấp bảng xếp hạng về sức mạnh hộ chiếu và sự giàu có, đã công bố bảng xếp hạng riêng về các thành phố giàu có nhất thế giới vào đầu năm nay.

Theo đó, Tokyo - với 292.300 triệu phú cư trú tại thủ đô - xếp ở vị trí thứ 3, sau New York và khu vực Bay Area, bao gồm San Francisco và Thung lũng Silicon.

Các thành phố khác của Nhật Bản cũng lọt vào chỉ số CEOWorld. Osaka-Kobe đứng thứ 8, trong khi Nagoya đứng thứ 30. Fukuoka-Kitakyushu đứng thứ 72, là vùng đô thị cuối cùng của Nhật Bản lọt vào top 100.

Ở những nơi khác tại châu Á, Seoul đứng thứ 5, Thượng Hải đứng thứ 10 và Bắc Kinh đứng thứ 11./.