Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp bộ máy

(TBTCO) - Trong Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Đảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Công điện nêu rõ: Triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã tích cực triển khai rà soát, xây dựng phương án và ban hành kế hoạch bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng dẫn của trung ương. Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý còn nhiều, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Ảnh minh họa.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình sắp xếp, ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Cập nhật, điều chỉnh quy hoạch

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục đích nêu trên, được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (thông qua giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực; báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để xử lý đối với cơ sở nhà, đất vướng mắc thuộc phạm vi, lĩnh vực theo dõi./.