Bộ Tài chính công bố tiến độ tổng kiểm kê tài sản công tính đến 30/3/2026

Vân Hà

19:42 | 31/03/2026
Bộ Tài chính vừa công bố tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, tính đến 17h00 ngày 30/3/2026. Đây là đợt kiểm kê quan trọng nhằm tổng hợp số liệu chính xác, đầy đủ về tài sản cố định và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền và phục vụ công tác quản lý nhà nước.
100% đơn vị hoàn thành đăng ký kiểm kê

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/3/2026, 100% các đơn vị đã hoàn tất đăng ký đối tượng kiểm kê. Việc này tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, từ kiểm kê thực tế đến gửi và phê duyệt báo cáo kết quả.

Về tình hình gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, Bộ Tài chính cho biết, mặc dù tiến độ chung khả quan, nhưng vẫn còn 2 cơ quan có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (94%) là Đại học Quốc gia Hà Nội 85% và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 86%.

Bộ Tài chính công bố tiến độ tổng kiểm kê tài sản công tính đến 30/3/2026. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan này cần khẩn trương hoàn thành báo cáo để đảm bảo tiến độ tổng kiểm kê.

Về việc duyệt báo cáo kiểm kê (đối với tài sản cố định), Bộ Tài chính cho biết, có 2 cơ quan, tổ chức chưa duyệt báo cáo cho các đơn vị cấp dưới (tỷ lệ duyệt 0%) gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Có 13 cơ quan, tổ chức có tỷ lệ duyệt báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 88%) gồm: Văn phòng Chính phủ (11%), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (15%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16%), Thanh tra Chính phủ (33%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (49%), Đài Truyền hình Việt Nam (57%), Đại học Quốc gia Hà Nội (71%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (79%), Bộ Nội vụ (81%), Văn phòng Quốc hội (86%);

Có 3 địa phương có tỷ lệ duyệt báo cáo thấp hơn bình quân cả nước (dưới 88%) gồm: Hưng Yên (69%), Bắc Ninh (86%), Lào Cai (87%).

Những con số này cho thấy, bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn cơ quan, tổ chức và địa phương cần tăng cường chỉ đạo để hoàn thành kiểm kê và phê duyệt báo cáo đúng tiến độ.

Yêu cầu khẩn trương hoàn tất kiểm kê

Ngày hôm nay (31/3/2026) là hạn cuối để các đơn vị hoàn thành kiểm kê và gửi báo cáo kết quả lên cơ quan quản lý cấp trên, theo quy định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công và Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm kê theo Kế hoạch và thông tin số liệu kiểm kê được đầy đủ trước khi thực hiện khóa chức năng nhập, gửi báo cáo kiểm kê trên phần mềm Tổng kiểm kê làm cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn tất và gửi báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, phê duyệt đúng kế hoạch.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, Sở Tài chính địa phương chỉ đạo cơ quan quản lý cấp trên rà soát đầy đủ, chính xác, logic theo bộ chỉ tiêu gợi ý của Bộ Tài chính và thực tế quản lý, sử dụng tài sản. Thông báo ngay khi phát hiện lỗi logic để điều chỉnh kịp thời.

Giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chưa đăng ký hoặc chưa gửi báo cáo kiểm kê. Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến tiến độ Tổng kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc hoàn tất kiểm kê đúng tiến độ và chất lượng sẽ giúp cung cấp số liệu minh bạch, chính xác, phục vụ quản lý, báo cáo thống kê và hoạch định chính sách trong năm 2026.

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

(TBTCO) - Ngày 30/3/2026, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết hiệp định vốn vay 50 tỷ Yên với Chính phủ Việt Nam, nhằm cung cấp khoản vay ODA của Nhật Bản cho Chương trình Chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quý I: Thu ngân sách ước đạt 820 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ghi nhận những kết quả tích cực khi ước hoàn thành 32,4% dự toán. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách có dấu hiệu chậm lại trước những khó khăn nội tại của nền kinh tế và thách thức từ bên ngoài.
Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đã ban hành văn bản tổ chức quán triệt, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm hiện thực hóa các mục tiêu ngay trong hoạt động quản lý tài chính - ngân sách.
Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Đà Nẵng đang rà soát cơ chế điều hành, nâng năng lực dự trữ dài hạn, đồng thời lắng nghe kiến nghị từ doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh.
Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên cả 3 khu vực kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào kết quả chung
Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh được UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc.
Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
