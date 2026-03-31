100% đơn vị hoàn thành đăng ký kiểm kê

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/3/2026, 100% các đơn vị đã hoàn tất đăng ký đối tượng kiểm kê. Việc này tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, từ kiểm kê thực tế đến gửi và phê duyệt báo cáo kết quả.

Về tình hình gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, Bộ Tài chính cho biết, mặc dù tiến độ chung khả quan, nhưng vẫn còn 2 cơ quan có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (94%) là Đại học Quốc gia Hà Nội 85% và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 86%.

Bộ Tài chính công bố tiến độ tổng kiểm kê tài sản công tính đến 30/3/2026. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan này cần khẩn trương hoàn thành báo cáo để đảm bảo tiến độ tổng kiểm kê.

Về việc duyệt báo cáo kiểm kê (đối với tài sản cố định), Bộ Tài chính cho biết, có 2 cơ quan, tổ chức chưa duyệt báo cáo cho các đơn vị cấp dưới (tỷ lệ duyệt 0%) gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Có 13 cơ quan, tổ chức có tỷ lệ duyệt báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 88%) gồm: Văn phòng Chính phủ (11%), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (15%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16%), Thanh tra Chính phủ (33%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (49%), Đài Truyền hình Việt Nam (57%), Đại học Quốc gia Hà Nội (71%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (79%), Bộ Nội vụ (81%), Văn phòng Quốc hội (86%);

Có 3 địa phương có tỷ lệ duyệt báo cáo thấp hơn bình quân cả nước (dưới 88%) gồm: Hưng Yên (69%), Bắc Ninh (86%), Lào Cai (87%).

Những con số này cho thấy, bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn cơ quan, tổ chức và địa phương cần tăng cường chỉ đạo để hoàn thành kiểm kê và phê duyệt báo cáo đúng tiến độ.

Yêu cầu khẩn trương hoàn tất kiểm kê

Ngày hôm nay (31/3/2026) là hạn cuối để các đơn vị hoàn thành kiểm kê và gửi báo cáo kết quả lên cơ quan quản lý cấp trên, theo quy định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công và Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm kê theo Kế hoạch và thông tin số liệu kiểm kê được đầy đủ trước khi thực hiện khóa chức năng nhập, gửi báo cáo kiểm kê trên phần mềm Tổng kiểm kê làm cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn tất và gửi báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, phê duyệt đúng kế hoạch.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, Sở Tài chính địa phương chỉ đạo cơ quan quản lý cấp trên rà soát đầy đủ, chính xác, logic theo bộ chỉ tiêu gợi ý của Bộ Tài chính và thực tế quản lý, sử dụng tài sản. Thông báo ngay khi phát hiện lỗi logic để điều chỉnh kịp thời.

Giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chưa đăng ký hoặc chưa gửi báo cáo kiểm kê. Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến tiến độ Tổng kiểm kê của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc hoàn tất kiểm kê đúng tiến độ và chất lượng sẽ giúp cung cấp số liệu minh bạch, chính xác, phục vụ quản lý, báo cáo thống kê và hoạch định chính sách trong năm 2026.