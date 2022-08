Chính sách tài khóa đi đầu trong hỗ trợ phục hồi nền kinh tế

Hỗ trợ về tài khóa phải mang tính trung hòa về ngân sách Theo một nghiên cứu mới của IMF, để đối phó với mức lạm phát cao trên thế giới, hướng đi cho chính sách của các nước Đông Nam Á bao gồm 2 phần: thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ người dân đang phải chịu ảnh hưởng từ giá cả đắt đỏ. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa có một vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu tác động của việc tăng giá và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất. Chính sách tài khóa sẽ cần phải thắt chặt ở các quốc gia đang đối mặt với mức nợ tăng cao, bơm nguồn tiền để kiềm chế lạm phát. Đồng thời, việc chuyển giao tài khóa có mục tiêu và tạm thời để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương đang đối mặt với những cú sốc mới, đặc biệt là do giá năng lượng hoặc lương thực cao, là cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, những hỗ trợ về mặt tài khóa đó phải mang tính trung hòa về ngân sách, hỗ trợ bằng cách tăng nguồn thu mới hoặc cắt giảm ngân sách để tránh thêm nợ hoặc đi ngược các chính sách tiền tệ. Các trường hợp ngoại lệ là Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam với điều kiện các chính sách tài khóa trung hạn vẫn được duy trì. Trả lời cho câu hỏi liệu các nền kinh tế trong khu vực có cần phải tăng lãi suất nhanh chóng khi lạm phát đang mở rộng để ngăn chặn vòng xoáy đi lên của lạm phát kỳ vọng, bà Era Dabla-Norris cho rằng, trong khi lạm phát ở châu Á trong năm 2021 thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, có thể thấy lạm phát đang tăng lên ở hầu hết các nền kinh tế châu Á trong năm nay. Theo bà Era Dabla-Norris, điều quan trọng là các ngân hàng trung ương trong khu vực phải hành động để tránh tụt hậu. Trong trường hợp lạm phát đã lan rộng – bà Era Dabla-Norris kỳ vọng, hầu hết các ngân hàng trung ương trong khu vực sẽ điều chỉnh theo các đợt tăng lãi suất trong tương lai gần. Việc thắt chặt bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào diễn biến của kỳ vọng lạm phát và trong bối cảnh này, điều quan trọng là các ngân hàng trung ương châu Á phải thông báo rõ ràng về cam kết đảm bảo ổn định giá cả. Do khó khăn trong việc đo lường kỳ vọng lạm phát ở nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển của châu Á, có thể cần một cách tiếp cận chính sách thận trọng hơn đối với lạm phát gia tăng.