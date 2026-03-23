Cục Quản lý dược vừa có văn bản gửi sở y tế tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp.

Theo đó, nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Chủ động rà soát, đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Ảnh: Văn Nam.

Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở trên địa bàn.