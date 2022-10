(TBTCO) - Tại Singapore, A.M. Best – tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới, vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2022 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Cụ thể, A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb, triển vọng Ổn định.