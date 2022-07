Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 bằng 146% thực hiện năm 2021 6 tháng cuối năm, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 410 tỷ đồng, cả năm 2022 ước đạt 1.650 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm 2022 và bằng 108% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước 6 tháng cuối năm đạt 146 tỷ đồng, cả năm 2022 ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 146% so với ước thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm ước đạt 132 tỷ đồng, cả năm 2022 ước nộp 228 tỷ đồng, bằng 144% so với thực hiện 2021.