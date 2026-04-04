Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood1), Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, Cục Dự trữ Nhà nước, Học viện Chính sách và Phát triển, lãnh đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, IV, VI, VII và đông đảo cán bộ, công chức Cục Dự trữ Nhà nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Dự trữ Nhà nước đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước.

Trong giai đoạn mới, ngành Dự trữ Nhà nước đã thực hiện một cuộc cách mạng về tư duy khi chuyển từ dự trữ tình huống sang dự trữ chiến lược. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, dự trữ quốc gia không chỉ để cứu trợ, mà còn là công cụ điều tiết kinh tế, giữ vững giá cả thị trường và bảo đảm an ninh quốc phòng. Đây chính là tầm nhìn “Tự chủ chiến lược” được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay

Theo Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Cục đặc biệt quan tâm.

Phong trào văn nghệ, thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi, mà còn là cầu nối tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh chính thức phát động Phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước, với tinh thần: “Khỏe để xây dựng – đoàn kết để phát triển – thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngành Dự trữ Nhà nước”.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) trao hoa, quà lưu niệm.

Qua đó, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị, các đơn vị trong toàn ngành tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tham gia, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần; Các hoạt động cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của ngành Dự trữ Nhà nước.

Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần thi đua sôi nổi, phong trào văn nghệ, thể thao sẽ được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành với nhiều thành tích ý nghĩa.

Cũng trong ngày 3/4/2026, Cục Dự trữ Nhà nước và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã tổ chức chương trình thi đấu giao hữu bóng đá nam, văn nghệ. Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao rộng khắp trong toàn ngành.

Một số hình ảnh tại chương trình giao hữu bóng đá: