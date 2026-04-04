Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
07:05 | 04/04/2026
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood1), Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, Cục Dự trữ Nhà nước, Học viện Chính sách và Phát triển, lãnh đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, IV, VI, VII và đông đảo cán bộ, công chức Cục Dự trữ Nhà nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Dự trữ Nhà nước đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước.

Trong giai đoạn mới, ngành Dự trữ Nhà nước đã thực hiện một cuộc cách mạng về tư duy khi chuyển từ dự trữ tình huống sang dự trữ chiến lược. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, dự trữ quốc gia không chỉ để cứu trợ, mà còn là công cụ điều tiết kinh tế, giữ vững giá cả thị trường và bảo đảm an ninh quốc phòng. Đây chính là tầm nhìn “Tự chủ chiến lược” được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay

Theo Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Cục đặc biệt quan tâm.

Phong trào văn nghệ, thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi, mà còn là cầu nối tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh chính thức phát động Phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước, với tinh thần: “Khỏe để xây dựng – đoàn kết để phát triển – thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngành Dự trữ Nhà nước”.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) trao hoa, quà lưu niệm.

Qua đó, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị, các đơn vị trong toàn ngành tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tham gia, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần; Các hoạt động cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của ngành Dự trữ Nhà nước.

Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần thi đua sôi nổi, phong trào văn nghệ, thể thao sẽ được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành với nhiều thành tích ý nghĩa.

Cũng trong ngày 3/4/2026, Cục Dự trữ Nhà nước và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã tổ chức chương trình thi đấu giao hữu bóng đá nam, văn nghệ. Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao rộng khắp trong toàn ngành.

Một số hình ảnh tại chương trình giao hữu bóng đá:

Thông qua chương trình giao hữu bóng đá, cán bộ, công chức Cục Dự trữ Nhà nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết với Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Từ khóa:
Phát động phong trào dự trữ nhà nước văn nghệ thể thao

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các "điểm nghẽn" kéo dài trong nhiều năm qua.
(TBTCO) - 1 USD = 25.073 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 4/2026.
(TBTCO) - Chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn; hồ sơ sổ sách đầy đủ theo đúng quy định; phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp" được duy trì và đạt hiệu quả cao. Đây là kết quả từ đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

