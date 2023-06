Cục Thuế Long An nhận diện, đánh giá rủi ro để có biện pháp quản lý thuế phù hợp

(TBTCO) - Trong bối cảnh chung của cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu nộp ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Long An mới đạt hơn 1.626 tỷ đồng, bằng 32,5% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình đó, song song với công tác tạo thuận lợi thương mại, Cục Hải quan Long An tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.