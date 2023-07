Cục Thuế Phú Thọ thu ngân sách đạt trên 67% dự toán

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 3.865 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 14/16 chỉ tiêu thu đạt từ 50% trở lên; có 8/16 chỉ tiêu thu tăng so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm. Ảnh: VH

Trong đó, các đơn vị có số thu đạt và vượt kế hoạch như: Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng, Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ, Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ấn tượng, công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng đến kết qủa thu NSNN của cục thuế. Cụ thể, một số doanh nghiệp (DN) trọng điểm có số nộp giảm so với cùng kỳ; một số DN nhà nước địa phương có quy mô nhỏ, kinh doanh không hiệu quả, sản lượng sản phẩm tiêu thụ thấp.

Cùng với đó, đa số DN có vốn đầu tư nước ngoài có số nộp ngân sách giảm do bị gián đoạn nguồn cung nguyên liệu để sản xuất, thị trường đứt gãy, chi phí logictics gia tăng và chưa có giải pháp thay thế dẫn đến một số DN không ký được đơn hàng cho cuối năm, sản xuất cầm chừng, công nhân nghỉ việc luân phiên...

Đồng thời, một số người nộp thuế (NNT) kinh doanh thương mại điện tử chưa có sự hợp tác, phối kết hợp, còn né tránh, chây ỳ gây khó khăn cho công tác rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: VH

Dự báo những khó khăn này sẽ còn kéo dài trong những tháng tới và những tháng cuối năm, theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu, lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ NNT, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, tạo tiền đề để tăng thu NSNN.

Cục Thuế Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với cơ quan, ban ngành trên địa bàn, các đơn vị trong ngành để nắm bắt thông tin, kinh nghiệm nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số..., qua đó chống thất thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng thu NSNN.

Đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ thuế nhằm phục vụ công tác quản lý thu, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử; tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức; công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, rà soát nghĩa vụ khai thuế và tình hình nộp hồ sơ khai thuế của NNT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thanh tra - kiểm tra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của từng cuộc thanh tra - kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tránh hình thức; tập trung thanh tra - kiểm tra DN có rủi ro cao về thuế, DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; các DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù...