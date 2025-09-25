(TBTCO) - Sáng ngày 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đề xuất tổ chức Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; khẳng định, tư tưởng của Người mãi mãi là động lực, nguồn cổ vũ, là kim chỉ nam hoạt động, là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta, Nhân dân ta và cũng là của Đảng bộ Quốc hội trong quá trình xây dựng và phát triển.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng thời, tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các chiến sĩ cộng sản trung kiên, những đảng viên của các cơ quan khối Quốc hội đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, các đảng viên qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả, xứng đáng là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự hướng dẫn, phối hợp của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất và đã kết luận: quá trình chuẩn bị Đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thực tiễn đất nước ta đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Nhân dân ta đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Trong ngày 24/9, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình Đại hội; trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là: cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.