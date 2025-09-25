Đánh giá của người nộp thuế giúp cơ quan thuế cải thiện chất lượng phục vụ

(TBTCO) - Sau hơn 2 tháng triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế, số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát còn khiêm tốn. Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa các hình thức tuyên truyền về mục tiêu đo lường sự hài lòng là giúp cơ quan thuế cải thiện và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ, đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch.

Từ tháng 7/2025, Cục Thuế đã thực hiện việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” với 4 nội dung gồm: Công tác hỗ trợ, quản lý của cơ quan thuế; Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan thuế; Công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh kiến nghị của cơ quan thuế.

Đánh giá của người nộp thuế giúp cơ quan thuế cải thiện và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ, đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch. Ảnh: TN

Để triển khai kế hoạch và thực hiện các hoạt động khảo sát được kịp thời, thống nhất và đạt mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 2555/CT-VP ngày 18/7/2025 đề nghị Thuế tỉnh, thành phố phổ biến Kế hoạch đo lường sự hài lòng tới công chức thuế và tuyên truyền việc khảo sát đo lường sự hài lòng tới người nộp thuế.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn ngành Thuế để phổ biến Kế hoạch đo lường sự hài lòng và giới thiệu về chức năng đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính”, chỉ đạo, quán triệt tới Thuế tỉnh/thành phố và Thuế cơ sở triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đo lường sự hài lòng của người nộp thuế.

Cục Thuế cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn đã ghi nhận người nộp thuế của 34 Thuế tỉnh/thành phố và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý tham gia khảo sát sự hài lòng đối với 4 nội dung nêu trên. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ hệ thống cho thấy số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát còn khiêm tốn, chủ yếu tập chung vào nội dung đánh giá về “Công tác hỗ trợ, quản lý của cơ quan thuế”.

Để tăng số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát, nhằm phản ánh sát nhất về kết quả đo lường sự hài lòng cũng như kịp thời ghi nhận những phản ánh của người nộp thuế khi thực hiện các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp…, theo đó, Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa các hình thức tuyên truyền để người nộp thuế hiểu về mục tiêu đo lường sự hài lòng là giúp cơ quan thuế cải thiện và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ, đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch khi thực hiện và trải nghiệm các dịch vụ, thủ tục về thuế; để người nộp thuế biết, quan tâm, tin tưởng tham gia khảo sát khi thực hiện thủ tục hành chính, khi được kiểm tra, khi được giải quyết khiếu nại và thực hiện các dịch vụ khác do cơ quan thuế cung cấp, giải đáp, hướng dẫn…

Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố chủ động tạo mã QR code (dẫn đến địa chỉ tham gia khảo sát sự hài lòng trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính) trên các văn bản, quyết định hành chính do cơ quan thuế ban hành có liên quan đến người nộp thuế (gắn Mã QR trên quyết định kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm, quyết định giải quyết khiếu nại…) và áp dụng các hình thức khác phù hợp để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tham gia khảo sát sự hài lòng sau khi người nộp thuế thực hiện hoặc trải nghiệm những dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp.

Thông báo và công khai Thư ngỏ của Cục Thuế gửi người nộp thuế về việc tham gia khảo sát sự hài lòng thông qua các hình thức như: In và niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế nơi có người nộp thuế đến làm việc, tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; trên trang Thông tin điện tử của cơ quan thuế, các tài khoản mạng xã hội của cơ quan thuế (Zalo, Facebook...) và các hình thức phù hợp khác để người nộp thuế biết và tham gia khảo sát sự hài lòng.

Tập trung chỉ đạo các phòng, Thuế cơ sở trên địa bàn quản lý nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết đúng quy định của pháp luật và đúng thời hạn đối với các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh tinh thần, thái độ, tác phong của công chức thuế khi giải quyết công việc, giải quyết thủ thủ tục hành chính và giao tiếp với người nộp thuế; giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; giải quyết khiếu nại của người nộp thuế đúng quy định của pháp luật…/.