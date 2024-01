Năm 2023, du lịch Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ, với nhiều kết quả vượt chỉ tiêu ban đầu. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, tăng 9,1% so với kế hoạch. Trong số này, có 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 266,7% so với năm 2022, tăng 33,3% so với kế hoạch, tương đương 57% kết quả năm 2019.