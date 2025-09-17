Nghệ An hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho người dân

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực giảm nghèo bền vững thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào đào tạo nghề, đa dạng hóa mô hình sản xuất, kết nối việc làm cho người dân…

Thực hiện 176 mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, sinh kế bền vững

Thông qua chương trình Quỹ hỗ trợ vì người nghèo, đã có hàng trăm doanh nghiệp chung tay cùng chính quyền các cấp, đóng góp hàng trăm tỷ đồng chuyển đến người nghèo một cách thiết thực nhất. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo về y tế, giáo dục, tín dụng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu… đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần lớn trong việc ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tích cực kết nối việc làm góp phần giảm nghèo bền vững ở Nghệ An. Ảnh: TL.

Kết quả này đã được thể hiện tại Báo cáo số 261/BC-UBND của tỉnh Nghệ An về tổng kết Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh Nghệ An tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các cuộc vận động, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Chương trình Tết vì người nghèo… huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo được tổ chức tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Ngay từ sớm, phong trào thi đua đã được chú trọng tuyên truyền bài bản, nhờ đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức hội đoàn thể chính trị - xã hội, thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và của chính bản thân người nghèo, hộ nghèo.

Giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh có 43 công trình được đầu tư, gồm 33 công trình giao thông, 3 công trình thủy lợi, 6 công trình giáo dục, 1 công trình văn hóa; thực hiện duy tu, bảo dưỡng 34 công trình, gồm 21 công trình giao thông, 4 công trình giáo dục, 1 công trình nước sạch sinh hoạt, 5 công trình thủy lợi, 3 công trình văn hóa.

Toàn tỉnh Nghệ An cũng thực hiện được 176 mô hình giảm nghèo, đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện 89 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ giảm nghèo

Tỉnh Nghệ An đã tổ chức đào tạo nghề cho 6.824 lao động vùng nghèo, vùng khó khăn. Trên địa bàn tỉnh, có 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ thiết bị, phương tiện đào tạo. Tỉnh đã xây dựng, chỉnh sửa 10 bộ chương trình đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 440 lượt nhà giáo, cán bộ quản lý; tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 72.000 người và nhiều hoạt động khác.

Hỗ trợ người dân thoát nghèo từ Chương trình hỗ trợ bò sinh sản.

Tỉnh đã tổ chức 241 phiên giao dịch, hội chợ, ngày hội việc làm với 61.418 người tham gia. Có 4.121 ấn phẩm phân tích, dự báo thị trường lao động; hơn 2,2 triệu lao động được thu thập, cập nhật thông tin gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 18 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động tại các huyện nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo, 410 hộ cận nghèo; sửa chữa 1.537 căn nhà cho 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo.

Đồng thời, tổ chức 67 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 10.614 cán bộ thực hiện công tác truyền thông thông tin tại cơ sở; thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh cho 56 xã; tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho 56 xã đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức 139 lớp tập huấn truyền thông về giảm nghèo đa chiều cho 19.463 người tham gia. Tổ chức 217 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo với 44.430 lượt cán bộ tham gia, tổ chức 82 cuộc đối thoại về giảm nghèo với 11.513 người tham gia.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, góp phần từng bước làm thay đổi nhận thức trong đại bộ phận nhân dân nói chung và hộ nghèo, cận nghèo nói riêng, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định…