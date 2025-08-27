Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các tổ chức của Liên Hợp quốc

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc Pauline Tamesis đồng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chung hợp tác Việt Nam và Liên Hợp quốc (JSC) năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ Việt Nam vẫn coi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nói chung, vốn ODA không hoàn lại nói riêng là nguồn lực quan trọng để ưu tiên thu hút đầu tư những công trình hạ tầng, kinh tế trọng điểm, có tính lan tỏa cao và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, với những sửa đổi trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý công sản, Chính phủ Việt Nam đã phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý và sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc Pauline Tamesis và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Vì vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung thảo luận về các nội dung liên quan tới hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc, để các bên cùng trao đổi, nghe báo cáo về toàn cảnh việc huy động và sử dụng vốn ODA do Liên Hợp quốc tài trợ hoặc phối hợp huy động. Thứ trưởng cũng đề nghị cần tập trung đánh giá tổng quan về những khó khăn, vướng mắc, để từ đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ tình hình cũng như định hướng về Lộ trình xây dựng Chiến lược hợp tác giai đoạn 2027 - 2031.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đức Minh

Đồng thuận với những đề xuất của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Pauline Tamesis cho rằng, mục đích của cuộc họp là thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược. Qua đó, Ban chỉ đạo chung hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc sẽ xác định được các ưu tiên chiến lược dự kiến ​​cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới; phản hồi và hướng dẫn thực chất về quy trình và các ưu tiên để đẩy nhanh việc thực hiện Quỹ Hỗ trợ phát triển (CF) hiện tại và đồng thiết kế Quỹ Hỗ trợ phát triển mới…

Tại cuộc họp, bà Pauline Tamesis đề xuất tái cấu trúc JSC thành một diễn đàn đối thoại chính sách chiến lược. Theo đó, nâng tầm JSC thành một nền tảng để xác định các cơ hội và rủi ro mới nổi, trao đổi kiến ​​thức, nghiên cứu và phân tích dựa trên bằng chứng, cũng như xây dựng các quan hệ đối tác mới. Từ đó, thiết lập các chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế, mang đến chuyên môn toàn cầu đa dạng, cũng như tư vấn chính sách về các chuyển đổi phát triển quan trọng và các lựa chọn tài chính. Thực hiện phác thảo các vấn đề tiềm năng để khởi động đối thoại chính sách tài trợ cho các ưu tiên phát triển quốc gia; cách thức đạt được đột phá trong bối cảnh rủi ro đối với tăng trưởng, đặt nền tảng cho các khuyến nghị thực chất cho Quỹ Đối tác toàn diện mới.

Quang cảnh cuộc họp thường niên năm 2025 Ban chỉ đạo chung giữa Chính phủ Việt Nam - Liên Hợp quốc về chương trình hợp tác (JSC). Ảnh: Đức Minh

Bà Pauline Tamesis đề xuất, trong bối cảnh ODA suy giảm, cần biến những thách thức về tài chính bên ngoài thành cơ hội - bằng cách tăng cường vai trò của tài chính trong nước và tận dụng ODA như một chất xúc tác cho các ưu tiên đầu tư quan trọng.

Quán triệt tinh thần đơn giản hóa, phân cấp, phân quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam đã trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Theo bà Pauline Tamesis, với nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam có dư địa để cải thiện việc huy động nguồn lực tài chính trong nước. Đồng thời, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hướng vốn FDI tập trung vào các ngành phát triển bền vững, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng chống chịu biến đổi khí hậu, kỹ thuật số và công nghệ...

Theo sự điều phối của 2 vị đồng chủ trì, các đại biểu đã lắng nghe và thuyết trình về các nội dung, gồm: Kết quả thực hiện và đánh giá Khung hợp tác (CF) giai đoạn 2022 - 2026; tiến đội đạt được, thách thúc và các ưu tiên giai đoạn 2025 - 2026; cập nhật dự thảo sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP, nhấn mạnh các giải pháp xử lý các vướng mắc trong quản lý và tiếp nhận viện trợ ODA không hoàn lại của Liên Hợp quốc; giới thiệu đánh giá Khung hợp tác 2022 – 2026; Lộ trình xây dựng Khung hợp tác giai đoạn 2027 - 2031 và cập nhật xây dựng Phân tích quốc gia (CA) bao gồm kết quả tham vấn; các ưu tiên dự kiến của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (SEDP) giai đoạn 2026 - 2030.

Trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp quốc tham dự cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan tới quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, các hỗ trợ kỹ thuật của Liên Hợp quốc trong tổng thể vốn viện trợ không hoàn lại chung.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chủ quản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Liên Hợp quốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, khẩn trương phê duyệt và triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan Liên Hợp quốc cần tích cực vận động nguồn lực, chủ động trao đổi với Bộ Tài chính và các cơ quan đối tác về nội dung chuyên môn, định hướng xây dựng dự án cụ thể, đảm bảo phù hợp ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn tới./.