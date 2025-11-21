Đoàn công tác Bộ Công thương làm việc với BSR: Thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành công nghiệp dầu khí giữ vai trò then chốt. Ngày 18/11, Đoàn công tác của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi với BSR về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Công ty.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR đã giới thiệu tổng quan hoạt động của NMLD Dung Quất; các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật; cùng hệ sinh thái chuyển đổi số mà Công ty đã và đang triển khai. Trong giai đoạn 2020 - 2025, BSR đã phát triển nhiều sản phẩm mới như nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K, DO L-62, RON 83; các chủng loại hạt nhựa PP chất lượng cao; MFO, SAF và lưu huỳnh rắn. Đồng thời, công ty đẩy mạnh tối ưu năng lượng, nâng cao hiệu suất vận hành và giảm phát thải thông qua ứng dụng công nghệ số, mô phỏng, AI và các hệ thống quản trị tiên tiến.

Đoàn công tác Bộ Công thương thăm và làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR cũng trình bày Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, với các mục tiêu trọng tâm: đưa mức độ chuyển đổi số đạt mức “Dẫn dắt”; năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% vào tăng trưởng; năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức “Hiệu quả”; gia tăng đăng ký bảo hộ sáng chế và công bố kết quả nghiên cứu. Hiện công ty đang triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ về năng lượng sạch, nhiên liệu xanh (SAF, biodiesel, SMFO…), hóa chất và vật liệu tiên tiến, kinh tế tuần hoàn, lưu trữ năng lượng và chuyển đổi số/AI. Đặc biệt, BSR đang chủ trì một nhiệm vụ KHCN theo đặt hàng của Bộ Công thương: “Nghiên cứu xây dựng quy trình phối trộn SBC (Synthetic Blend Component) với Jet A-1 để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Nhà máy Lọc dầu Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã giới thiệu về những định hướng ưu tiên của Bộ Công thương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đặc biệt là việc triển khai những thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 02/6/2025 của BCĐTW về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; đồng thời giới thiệu một số Chương trình dài hạn của Bộ Công thương nhằm hướng tới mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, trung hòa carbon, bao gồm sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang đánh giá cao những nỗ lực của BSR trong việc tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời khẳng định các định hướng phát triển của BSR phù hợp với định hướng ưu tiên của Bộ, hướng tới mục tiêu làm chủ một số công nghệ, sản phẩm chiến lược, mục tiêu trung hòa carbon và chuyển dịch năng lượng quốc gia. Cục cũng đề nghị BSR tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào các chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo do Bộ Công thương chủ trì; mở rộng hệ sinh thái hợp tác giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện trường; và đẩy nhanh triển khai các mô hình thí điểm liên quan đến nhiên liệu xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những thành quả về nghiên cứu khoa học công nghệ của BSR mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Bộ Công Thương và doanh nghiệp trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; phát triển sản phẩm năng lượng sạch; và thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam.