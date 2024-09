Đông Triều chính thức trở thành thành phố thứ 5 thuộc tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Ngày 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, trong đó nhập nguyên trạng xã Tân Việt vào xã Việt Dân và nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính của thị xã Đông Triều; thành lập các phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức) và thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 395,95 km2 và quy mô dân số 248.896 người của thị xã Đông Triều hiện nay.

Thành phố Đông Triều được thành lập có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 13 phường: Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức và 6 xã: Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Chính thức thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Về địa giới hành chính, phía Đông thành phố Đông Triều giáp thành phố Uông Bí; phía Tây giáp thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng; phía Bắc giáp huyện Sơn Động và Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang.

Việc thành lập 4 phường trên và thành lập thành phố Đông Triều có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư xây dựng trên các tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển thành phố trẻ Đông Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh.