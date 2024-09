(TBTCO) - Tính đến hết tháng 8/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh chỉ đạt 26,8% so với kế hoạch đề ra.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh của tỉnh Quảng Ninh hiện là trên 16.000 tỷ đồng, cao hơn 1.700 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao đầu năm. Hầu hết số vốn này đã được phân bổ cho các dự án, chỉ còn khoảng 99 tỷ đồng chưa được phân khai.

Tỷ lệ giải ngân vốn đến hết tháng 8/2024, mới đạt 26,8% so với kế hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (35%). Đến thời điểm này, vẫn còn đến 9/22 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là các chủ đầu tư có số vốn đầu tư công lớn trong năm, thậm chí có chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 10%, như: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (5,9%); Công an tỉnh (8,4%), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (0%), UBND TP Cẩm Phả (3,4%).

Thống kê cho thấy cả ba nguồn vốn (trung ương, tỉnh và huyện) đều có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương đã giải ngân đạt 47,8% kế hoạch; ngân sách tỉnh đạt 17,5%; còn ngân sách huyện đạt 27%.

Nút giao Đầm Nhà Mạc - nút giao lớn nhất tỉnh Quảng Ninh dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024. Ảnh: ĐP.

Ở nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, ngoại trừ các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và khởi công mới lại có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Với 28 dự án chuyển tiếp đã được bố trí hơn 3.700 tỷ đồng nhưng mới giải ngân hơn 914 tỷ đồng (24,6%). Trong đó, có đến 14 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân toàn tỉnh; một số dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng giải ngân rất thấp, như: Tiểu dự án 2 phần xây dựng thuộc dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX Đông Triều (Giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn từ Km0+00 đến Km8+600; Trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh. Còn 16 dự án khởi công mới, có tổng vốn lên tới trên 2.500 tỷ đồng, nhưng mới chỉ giải ngân được trên 110 tỷ đồng, tức 5% kế hoạch.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân chậm không chỉ nằm ở tính phức tạp của thủ tục đầu tư, mà còn do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chậm trễ trong việc ban hành các luật và nghị định liên quan tới đấu thầu và đầu tư, cùng với thời tiết xấu từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua.

Thêm vào đó, công tác phối hợp giải quyết các khó khăn giữa chủ đầu tư và các sở, ngành thiếu chặt chẽ, cùng với tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; trình độ của một số cán bộ thực thi nhiệm vụ trong một số lĩnh vực về quản lý dự án, pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, ngân sách nhà nước còn hạn chế, dẫn đến cần nhiều thời gian để nghiên cứu, xử lý, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị khác, ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện, công tác nghiệm thu, quyết toán, tất toán các dự án.

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ban, ngành khẩn trương hoàn tất quyết toán cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với dự án chưa hoàn tất, các chủ đầu tư cần dựa trên khối lượng hoàn thành để lập báo cáo quyết toán và bảo đảm không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.