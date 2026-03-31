Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Báo cáo tại hội nghị, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân, việc đánh giá Chỉ số CCHC năm 2025 được triển khai bài bản, khoa học, ứng dụng phần mềm và kết hợp điều tra xã hội học nhằm bảo đảm khách quan, phản ánh đúng thực trạng. Chỉ số được chấm trên thang điểm 100, gồm 8 nội dung, trong đó 70 điểm từ thẩm định và 30 điểm từ khảo sát xã hội học.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Hà Nội đã điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn, đồng thời tích hợp các yếu tố như chuyển đổi số, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng chú trọng các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những giải pháp có tính lan tỏa cao. Phương thức đánh giá được đổi mới theo nhóm, hệ số và xếp hạng A, B, C nhằm tăng tính công bằng và khuyến khích cạnh tranh. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên áp dụng hoàn toàn khảo sát trực tuyến.

Kết quả cho thấy công tác CCHC đạt nhiều tiến bộ rõ nét: chất lượng phục vụ được nâng cao, thái độ cán bộ cải thiện, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và nhân sự đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đối với khối sở, điểm trung bình đạt 92,2%, tăng so với năm trước; mức độ hài lòng của người dân ở mức cao và đồng đều. Một số đơn vị dẫn đầu gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố.

Ở cấp xã, phường, kết quả cũng khá tích cực và đồng đều: hơn 70% đơn vị đạt loại A, không có đơn vị loại C. Điểm khảo sát xã hội học chủ yếu dao động từ 26–28/30, cho thấy mức độ hài lòng cao của người dân. Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật ở từng nhóm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng quản lý và phục vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh mới, CCHC phải gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng chính quyền số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sự hài lòng làm thước đo.

Thành phố yêu cầu các cơ quan siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả CCHC với đánh giá cán bộ; đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc điều hành cần minh bạch, rõ trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể và thời hạn rõ ràng.

Từ kết quả năm 2025, các đơn vị được yêu cầu rà soát, xác định điểm mạnh, yếu để xây dựng giải pháp cải thiện trong thời gian tới, bảo đảm đánh giá thực chất, hiệu quả. Thành phố cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.