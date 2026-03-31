Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Nguyên Phương

15:23 | 31/03/2026
(TBTCO) - Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) do UBND TP. Hà Nội tổ chức sáng 28/5 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn.
Báo cáo tại hội nghị, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân, việc đánh giá Chỉ số CCHC năm 2025 được triển khai bài bản, khoa học, ứng dụng phần mềm và kết hợp điều tra xã hội học nhằm bảo đảm khách quan, phản ánh đúng thực trạng. Chỉ số được chấm trên thang điểm 100, gồm 8 nội dung, trong đó 70 điểm từ thẩm định và 30 điểm từ khảo sát xã hội học.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Hà Nội đã điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn, đồng thời tích hợp các yếu tố như chuyển đổi số, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng chú trọng các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những giải pháp có tính lan tỏa cao. Phương thức đánh giá được đổi mới theo nhóm, hệ số và xếp hạng A, B, C nhằm tăng tính công bằng và khuyến khích cạnh tranh. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên áp dụng hoàn toàn khảo sát trực tuyến.

Kết quả cho thấy công tác CCHC đạt nhiều tiến bộ rõ nét: chất lượng phục vụ được nâng cao, thái độ cán bộ cải thiện, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và nhân sự đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đối với khối sở, điểm trung bình đạt 92,2%, tăng so với năm trước; mức độ hài lòng của người dân ở mức cao và đồng đều. Một số đơn vị dẫn đầu gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố.

Ở cấp xã, phường, kết quả cũng khá tích cực và đồng đều: hơn 70% đơn vị đạt loại A, không có đơn vị loại C. Điểm khảo sát xã hội học chủ yếu dao động từ 26–28/30, cho thấy mức độ hài lòng cao của người dân. Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật ở từng nhóm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng quản lý và phục vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh mới, CCHC phải gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng chính quyền số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sự hài lòng làm thước đo.

Thành phố yêu cầu các cơ quan siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả CCHC với đánh giá cán bộ; đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc điều hành cần minh bạch, rõ trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể và thời hạn rõ ràng.

Từ kết quả năm 2025, các đơn vị được yêu cầu rà soát, xác định điểm mạnh, yếu để xây dựng giải pháp cải thiện trong thời gian tới, bảo đảm đánh giá thực chất, hiệu quả. Thành phố cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.

Dịp này, UBND TP. Hà Nội đã quyết định khen thưởng 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2025.
Bài liên quan

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Đọc thêm

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

(TBTCO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá, nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

(TBTCO) - Trước áp lực dịch bệnh kéo dài và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe, phát triển chăn nuôi tuần hoàn là hướng đi đúng đắn và phù hợp được các doanh nghiệp chăn nuôi lựa chọn. Hướng đi này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm áp lực môi trường.
Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm - một quyết sách chiến lược mang tính định hình tương lai phát triển dài hạn của Hà Nội trong thế kỷ XXI.
Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

(TBTCO) - Dư địa và khả năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi hiện nay còn rất lớn. Do vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp rất quan trọng để tạo sự đột phá, phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh.
Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao