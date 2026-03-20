(TBTCO) - Sáng 20/3, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), chương trình “Sức sống hàng Việt” lần 3 chính thức khai mạc, kết hợp trưng bày với livestream, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì tổ chức với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt”, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong bối cảnh mới.

Hà Nội: Hàng Việt “lên sóng” tại Tràng Tiền, giới trẻ tiếp sức tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hải Anh

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, tận dụng hiệu quả các nền tảng số.

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa hàng Việt “lên sóng” thông qua hoạt động livestream kết hợp trưng bày trực tiếp, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tham gia chương trình là các doanh nghiệp trẻ tiêu biểu theo xu hướng sản xuất xanh, bền vững, với nhiều sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cụ thể, các sản phẩm từ tinh bột nghệ lên men, dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường, đến mỹ phẩm thiên nhiên “made in Vietnam” được giới thiệu trực tiếp tại không gian trưng bày, đồng thời quảng bá qua các phiên livestream, giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng theo phương thức hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” dự kiến diễn ra ngày 21/3 trên nền tảng TikTok, tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt. Tiếp đó, các phiên livestream bán hàng có sự tham gia của nghệ sĩ, người dẫn chương trình sẽ góp phần gia tăng sức hút, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

Thông qua mô hình kết hợp giữa trưng bày truyền thống và thương mại điện tử, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao vị thế hàng Việt, đồng thời thích ứng với xu hướng mua sắm số đang phát triển mạnh mẽ.