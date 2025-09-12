(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 và Công ty TNHH Nam Land do vi phạm công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã ck: HU1) và Công ty TNHH Nam Land (NALC).

Theo quyết định xử phạt, HUD1 bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024. Cụ thể, báo cáo tự lập của HU1 ghi nhận lãi sau thuế năm 2024 hơn 3,1 tỷ đồng, tuy nhiên đến báo cáo tài chính kiểm toán lại tăng lên gần 4,5 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp bất động sản bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, HUD1 còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2024 về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2024. Với 2 vi phạm trên, Công ty HUD1 bị phạt tổng số tiền lên tới 210 triệu đồng và bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Cùng ngày, công ty TNHH Nam Land cũng nhận quyết định bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024. Ngoài ra, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và báo cáo tài chính bán niên 2024./.