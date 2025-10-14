TP. Hồ Chí Minh: Giá thuê bán lẻ trung tâm giảm nhẹ, ngoại ô tăng trưởng trong quý III/2025

(TBTCO) - Thị trường mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh quý III/2025 ghi nhận giá thuê khu vực trung tâm giảm 4% do nguồn cung mới, trong khi khu vực ngoài trung tâm tăng 1,5%. Nhu cầu thuê ổn định, tỷ lệ trống cải thiện và sự cạnh tranh sôi nổi giữa các thương hiệu Trung Quốc và nội địa đang định hình bức tranh kinh tế bán lẻ sôi động, hướng tới mô hình trung tâm thương mại tích hợp trải nghiệm.

Thị trường mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh trong quý III/2025 tiếp tục duy trì đà ổn định trong nhu cầu thuê và tỷ lệ trống giảm, dù nguồn cung mới gia tăng. Theo báo cáo mới nhất từ CBRE, khối đế thương mại của tòa nhà Saigon Marina IFC tại khu vực quận 1 cũ đi vào hoạt động trong tháng 8 với diện tích cho thuê 9.683 m2, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%. Các thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee, Tuệ House, Starbucks và Bắc Kim Thang đã nhanh chóng hiện diện, chủ yếu phục vụ nhân viên văn phòng trong khu vực.

Sự bổ sung nguồn cung này khiến giá thuê trung bình tại khu vực trung tâm giảm 4% so với quý trước và 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 267,6 USD/m2/tháng. Trong khi đó, giá chào thuê tại khu vực ngoài trung tâm tăng nhẹ 1,5% so với quý trước và 0,7% so với cùng kỳ, đạt 53,7 USD/m2/tháng. Nhu cầu thuê mặt bằng vẫn duy trì ổn định, đặc biệt tại các dự án chất lượng cao, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và du lịch.

Giá thuê bán lẻ khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh giảm nhẹ, ngoại ô tăng trưởng trong quý III/2025. Ảnh minh hoạ

Báo cáo kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.759,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý trước và 10,1% so với cùng kỳ năm 2024. Các hoạt động chào mừng lễ lớn, chính sách miễn thị thực cho hầu hết các quốc gia ASEAN và các biện pháp ngăn chặn hàng giả từ quý I/2025 đã thúc đẩy niềm tin tiêu dùng và lượng khách du lịch quốc tế, tạo động lực cho ngành bán lẻ.

Điểm sáng của thị trường là làn sóng mở rộng của các thương hiệu Trung Quốc như Chagee, KKV, Popmart, Oh!Some, Polarpopo, BanTianYao, Wayjie, Xian Niu Lau và Colorist. Trước áp lực cạnh tranh, các thương hiệu nội địa như Hapas, Every Half, Highlands, Phúc Long và Cheese Coffee cũng tích cực gia tăng hiện diện. Ngành ăn uống (F&B) tiếp tục dẫn đầu với 35% tổng giao dịch thuê, theo sau là thời trang (20%) và phong cách sống (16%), dù phải cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử.

Tỷ lệ trống thị trường được cải thiện đáng kể. Tại khu vực trung tâm, tỷ lệ trống giảm còn 3,4%, thấp hơn 1,8% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực ngoài trung tâm ghi nhận tỷ lệ trống 7,5%, giảm lần lượt 0,4% và 0,2% so với quý trước và cùng kỳ. Sự cải thiện này phản ánh sức hút của các mặt bằng chất lượng trong bối cảnh kinh tế bán lẻ tăng trưởng.

Bà Thanh Phạm - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE nhận định, đến năm 2030, Gen Z sẽ trở thành lực lượng tiêu dùng chủ đạo. Các trung tâm thương mại cần chuyển đổi mạnh mẽ, tập trung vào trải nghiệm tích hợp ẩm thực và giải trí để tạo giá trị kết nối xã hội, điều mà thương mại điện tử không thể thay thế. Xu hướng này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội kinh tế mới, định hình tương lai của ngành bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh./.