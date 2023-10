Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp cho 82 tân cử nhân đào tạo liên kết

(TBTCO) - Sáng 8/10, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình thạc sỹ tài chính và đầu tư (MSc) năm học 2022-2023 và Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân (DDP) khóa 4.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính, chúc mừng các tân cử nhân và tân thạc sỹ. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Viện Đào tạo quốc tế, các em không chỉ được trao truyền tri thức mà còn đối thoại với những vấn đề mở của khoa học và thực tiễn; không chỉ được lĩnh hội mà còn chuyển hóa tri thức thành thu nhập.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính (đứng thứ 6 từ trái sang) và ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich), trao bằng tốt nghiệp cho các tân Thạc sỹ MSc. Ảnh: Đức Việt.

Với chương trình đào tạo độc đáo, cùng triết lý “Học cái cần làm, dạy cái cần học” các em sẽ trở thành chuyên gia lành nghề về tài chính, quản lý rủi ro tài chính, phân tích, định giá và đầu tư tài chính, vừa có kiến thức chuyên môn hiện đại, vừa có kỹ năng lành nghề, xứng tầm quốc tế trong lĩnh vực đầu tư tài chính nhưng lại thích ứng với thị trường Việt Nam. Các em không chỉ có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập mà còn có óc phán đoán và phản ứng nhạy bén với những biến động mạnh mẽ của tài chính thời đại hội nhập ngày nay…

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Tài chính đã khen thưởng 3 sinh viên đạt danh hiệu ”Xuất sắc toàn khóa”, 3 sinh viên đạt danh hiệu “Xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa” và 3 sinh viên đạt danh hiệu “Xuất sắc trong hoạt động phong trào sinh viên toàn khóa”. Viện Đào tạo quốc tế trao khen thưởng cho 9 sinh viên và 4 học viên tốt nghiệp xuất sắc, 11 học bổng thạc sỹ tài năng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho rằng, những kiến thức mà các em đã được đào tạo ở Viện Đào tạo quốc tế trong 4 năm qua là nền tảng cơ bản để các em vận dụng vào thực tiễn công việc của mình. Để gặt hái thành công và nhiều thành công hơn nữa; đóng góp và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành Tài chính quốc gia, cho sự phát triển xã hội đòi hỏi ở các em sự kiên trì và lòng đam mê công việc.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ và ông Raj Dass trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân DDP. Ảnh: Đức Việt.

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ, ngành, chuyên ngành mà các em được đào tạo ở bậc đại học của Học viện Tài chính luôn song hành cùng sự nghiệp của các em. Nhưng để mang lại những giá trị to lớn hơn nữa cho bản thân, gia đình, xã hội đòi hỏi các em không ngừng trau dồi, rèn luyện, cập nhật các kiến thức mới bằng nhiều hình thức, cách thức khác nhau…

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, có 15 tân thạc sỹ MSc và 82 tân cử nhân DDP vinh dự nhận bằng tốt nghiệp danh giá của Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Học viện Tài chính. Trong đó, có 10 tân cử nhân DDP tốt nghiệp đợt tháng 1 và tháng 5/2023 và 72 tân cử nhân DDP tốt nghiệp đợt tháng 9/2023.

Đối với Chương trình MSc có 4 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 26,4%, 8 học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm tỷ lệ 53,3%.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính và ông Raj Dass trao Giấy khen cho các tân cử nhân DDP có thành tích xuất sắc.

Đối với Chương trình DDP, trong số các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Đỗ Ánh Trang vinh dự trở thành thủ khoa toàn khóa với điểm GPA đạt 3.82/4.0; 9 sinh viên nhận bằng cử nhân tài chính - ngân hàng của Học viện Tài chính xếp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 12,5%, 18 sinh viên nhận bằng Bachelor of Art in Accounting & Finance của Đại học Greenwich xếp hạng First Class Honours, chiếm 25%.