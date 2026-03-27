Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Theo Cục Phòng bệnh, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10 hàng năm.

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Ảnh: TL.

Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch…

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Cục Phòng bệnh lưu ý, đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có các trẻ đi học, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng; phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định./.