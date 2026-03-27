Xã hội

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

[email protected]
10:43 | 27/03/2026
(TBTCO) - Sáng 27/3, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Theo Cục Phòng bệnh, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10 hàng năm.

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Ảnh: TL.

Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch…

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Cục Phòng bệnh lưu ý, đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có các trẻ đi học, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng; phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định./.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác…
Từ khóa:
tay chân miệng phòng chống bệnh tăng cường công trường hợp mắc nhiễm bệnh lây

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” vừa chính thức công bố thể lệ giải và cơ cấu giải thưởng.
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới khẳng định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
(TBTCO) - Tuần Nghề nghiệp và Việc làm 2026 góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
(TBTCO) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó, đề xuất danh mục gồm 9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc cách ly y tế ngay khi phát hiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

