Bệnh tay chân miệng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu chủ động kiểm soát lây nhiễm

Ngày 31/3, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ; Giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng y tế các Bộ về việc tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước).

Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu xây dựng, rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với diễn biến tình hình bệnh, trong đó chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức khám, thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị trong tình huống gia tăng các trường hợp bệnh nhi nghi mắc tay chân miệng, bệnh nhi tay chân miệng đến khám bệnh và nhập viện.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông trực tiếp và gián tiếp để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên… hiểu rõ về bệnh tay chân miệng: tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh.

Về công tác khám bệnh, thu dung, điều trị, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng đã được ban hành.

Tổ chức tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng, nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh tay chân miệng, nhất là việc phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh và các dấu hiệu nặng của bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu và cấp cơ bản.

Tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ. Đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi, bệnh viện sản nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới các tỉnh, thành phố củng cố năng lực chuyên môn về hồi sức tích cực, chuẩn bị thuốc, vật tư, thiết bị điều trị bệnh nhân nặng, thực hiện chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi vượt quá năng lực chuyên môn. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế dự phòng trong công tác giám sát dịch tễ.