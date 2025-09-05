(TBTCO) - Thông qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của cử tri cho rằng, hiện nay có một bộ phận cán bộ công chức nảy sinh tư tưởng “làm nhiều sai nhiều” nên “làm việc cầm chừng”. Do đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp về thực trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.