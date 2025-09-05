(TBTCO) - Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, báo cáo về các dự án có khó khăn, vướng mắc theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay (5/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025 và thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, ngay sau khi được kiện toàn vào tháng 4/2025 đến nay, Ban Chỉ đạo 751 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã khẩn trương triển khai, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn các công việc được giao.

Ban Chỉ đạo đã triển khai xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng hạ tầng của Hệ thống đầu tư công (Hệ thống 751) để các bộ, ngành, địa phương trực tiếp, chủ động cập nhật thông tin, dữ liệu các dự án gặp khó khăn, vướng mắc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo lên Hệ thống; đảm bảo trách nhiệm, công khai, minh bạch trong quá trình xử lý; kịp thời chia sẻ, quản lý dữ liệu đồng bộ, khách quan. Hệ thống cung cấp số liệu báo cáo giúp Ban Chỉ đạo nhận diện các nhóm khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất phương hướng xử lý theo các nhóm cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đến nay, Hệ thống đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc, 7 nhóm dự án cần được xem xét xử lý giải quyết khó khăn, vướng mắc gắn với 5 cấp thẩm quyền xử lý, dự kiến số lượng dự án vẫn sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi do hiện nay các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành 6 công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai việc rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp... Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành 5 văn bản hướng dẫn, đôn đốc gửi các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng lên Hệ thống 751.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 4 tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại 9 địa phương (Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai), qua đó đã tháo gỡ vướng mắc được cho một số dự án lớn.

Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 trên cơ sở sáp nhập các ban chỉ đạo, tổ công tác có cùng chức năng, nhiệm vụ. Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao; yêu cầu Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp để hoàn thành Báo cáo về kết quả, tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo những tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ những tháng cuối năm để báo cáo Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra; đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, có báo cáo về các dự án có khó khăn, vướng mắc theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tại các công điện về rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.../.