Loạt dự án tư nhân “khủng” kích cầu kinh tế khu vực miền Trung

(TBTCO) - Nhiều dự án với số vốn “khủng” vừa khởi công tại khu vực miền Trung tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực này trong tương lai gần.

Động lực mạnh mẽ từ 2 dự án “khủng”

Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang với quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, vừa được Tập đoàn Sun Group khởi công, là điểm nhấn về thu hút đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của vùng đô thị lõi tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), nơi được ví như “trung tâm của trung tâm”, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang bao quanh bởi trục đường vành đai chính của Khánh Hòa, cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở. Trong tương lai, Công viên công cộng và Trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa cũng sẽ quy hoạch tại đây.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng vừa khởi công tại Khánh Hòa.

Ông Trần Hoà Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang là dự án quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển đô thị của tỉnh Khánh Hòa. Đây không chỉ là một khu đô thị đa chức năng, đồng bộ, hiện đại…, mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, gắn kết giữa đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Khi hoàn thành, dự án trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng sống cho người dân, gia tăng sức hút cho môi trường đầu tư và du lịch.

Ông Trần Hoà Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang sẽ là cú hích quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trên con đường hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Còn tại khu vực trung tâm thành phố, Tập đoàn Sun Group cũng vừa khởi công siêu Dự án “Da Nang Downtown” gần 80.000 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, với quy hoạch bài bản cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, dự án sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố. Đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa, nghệ thuật cùng bứt phá.

“Đà Nẵng được định hướng phát triển với hai siêu quy hoạch mang tính đột phá là Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Dự án Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống nhất Việt Nam”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhìn nhận.

Siêu dự án Danang Downtown sẽ hình thành tại ven sông Hàn, tạo đột phá về kinh tế cho Đà Nẵng trong tương lai.

Tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, với chiến lược phát triển dài hạn tại Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa mới mở ra không gian phát triển rộng lớn với tài nguyên du lịch đa dạng, kinh tế đa ngành và hạ tầng hiện đại. “Thế” và “lực” mới sau khi hợp nhất hai tỉnh cho thấy Khánh Hòa đứng trước vận hội lịch sử để bứt phá.

Trong bối cảnh đó, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang sẽ trở thành dấu ấn tiên phong kích hoạt giai đoạn phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Khánh Hòa, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho biết, siêu Dự án Da Nang Downtown sẽ viết tiếp hành trình tâm huyết của Sun Group tại Đà Nẵng, kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, đặc biệt giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tại Bình Định, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ vừa tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.

Khu công nghiệp Phù Mỹ tọa lạc tại vị trí chiến lược với hệ thống kết nối hạ tầng hoàn chỉnh khi tiếp giáp cảng nước sâu Phù Mỹ (cách 1 km), cách cảng Quy Nhơn 51 km; cách sân bay Phù Cát khoảng 60 km; kết nối với đường phía Tây tỉnh, Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển.

Dự án được quy hoạch hiện đại, phân khu linh hoạt từ 1 đến 50 ha, tích hợp khu logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ, khu hành chính - kỹ thuật, xử lý nước thải và không gian cây xanh đạt trên 15% diện tích.

Cùng với sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ còn có sự đồng hành của các cổ đông chiến lược bao gồm Mandala Group, Công ty Cảng Biển và Hướng Việt Group.

Ông Trần Như Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ cho biết, Khu công nghiệp Phù Mỹ có quy mô gần 437 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ quý I/2026.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, sự hiện diện của Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ đầu tư quốc gia và quốc tế.

Lễ khởi công dự án này là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ. Đây cũng là thông điệp rõ ràng Gia Lai luôn chào đón các nhà đầu tư với tinh thần hợp tác cởi mở, cam kết đồng hành lâu dài và phát triển thịnh vượng cùng nhau.

Theo ông Tuấn, Khu công nghiệp Phù Mỹ không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, ngoài các giá trị về công nghiệp hóa, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, Khu công nghiệp Phù Mỹ còn có những tính năng nổi bật như trung tâm logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, thu hút dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao và động lực phát triển vùng.

Từ nay đến 2/9, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khởi công các siêu dự án: Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với tổng vốn 1.433 tỷ đồng; Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ có tổng vốn khoảng 51.950 tỷ đồng; Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4...

Các dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời kiến tạo môi trường sống hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, các dự án này sẽ tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi để quảng bá và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách trên địa bàn thành phố.