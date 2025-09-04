Triển vọng FDI của Ý vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất mạnh mẽ

(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn bên lề "Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý 2025" ngày 4/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho rằng, với nền tảng tích cực trong thu hút FDI và sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Ý, triển vọng dòng FDI của Ý vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất mạnh mẽ.

PV: Ý hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Ông nhận định thế nào về triển vọng mối quan hệ này, nhất là sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý hôm nay?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Mối quan hệ của Ý và Việt Nam là mối quan hệ rất lâu đời, rất đặc biệt. Mối quan hệ này ngày càng phát triển đi vào thực chất, hiệu quả cũng như toàn diện hơn.

Ý được biết đến với thế mạnh công nghệ hiện đại, thiết kế đẳng cấp toàn cầu cùng năng lực sản xuất vượt trội, trong khi Việt Nam là một thị trường năng động, giàu tiềm năng và nguồn nhân lực trẻ. Sự cộng hưởng giữa hai nền kinh tế tạo nên bước tiến mới, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng, bền vững, gắn kết sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn.

Cho đến nay, Ý đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn có thể khai thác nữa bởi hai nền kinh tế có tính bổ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, các sản phẩm của Việt Nam cũng rất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của Ý với riêng, cũng như khu vực châu Âu.

Do đó, với những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới, việc thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang những thị trường truyền thống mà Việt Nam đã có thế mạnh như EU, trong đó có Ý cũng là một trong những ưu tiên.

Tôi tin tưởng rằng, sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý hết sức có ý nghĩa lần này, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Ý sẽ đặt một nền móng rất tốt cho doanh nghiệp hai nước có thể kết nối với nhau và thúc đẩy phát triển không chỉ về đầu tư, mà còn giúp hai nước ngày càng có được vị trí tốt hơn về thương mại. Việt Nam sẽ có vị trí tốt hơn trong khu vực EU và Ý sẽ có vị trí tốt hơn trong khu vực ASEAN.

PV: Các phiên thảo luận chuyên đề sôi nổi và các cuộc tiếp xúc B2B giữa các doanh nghiệp trong Diễn đàn hôm nay cho thấy, đây những lĩnh vực doanh nghiệp Ý rất quan tâm tại Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về triển vọng thu hút FDI của Ý trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi sang thu hút dòng FDI chất lượng cao?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Có thể nói, sự quan tâm của các doanh nghiệp Ý đến thị trường Việt Nam là không thể phủ nhận. Không chỉ doanh nghiệp Ý, các doanh nghiệp trên EU cũng rất quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý 2025.

Diễn đàn ngày hôm nay là một minh chứng rất rõ nét với khoảng gần 100 các doanh nghiệp lớn của Ý sang tham dự diễn đàn này, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp Ý đến thị trường Việt Nam. Có thể nói, tiềm năng hợp tác về đầu tư giữa hai nước rất rộng mở, bởi Việt Nam đang muốn thu hút FDI một cách có chọn lọc.

Theo đó, những đầu tư có chất lượng từ các quốc gia EU, trong đó có Ý đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp cải thiện cơ cấu về đầu tư nước ngoài, mà còn giúp nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ của Việt Nam. Các doanh nghiệp Ý rất có thế mạnh trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và những lĩnh vực này cũng là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, với chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam cũng như việc sắp tới chúng ta sẽ tiến tới nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Ý, sẽ là một nền tảng rất quan trọng giúp cho nhà đầu tư của hai nước có thể tìm kiếm và mở rộng thị trường lẫn nhau.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý, hơn 10 biên bản ghi nhớ đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như: đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính - bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch. Đây là những văn kiện quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Hiện nay, mặc dù Ý là đối tác thương mại lớn thứ 3 trong EU của Việt Nam, nhưng xét về đầu tư, thì Ý mới đứng ở vị trí 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng hơn 600 triệu USD.

Vì vậy, dư địa còn rất lớn và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ý sẽ mở rộng hơn nữa những cơ hội để hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước và tôi chắc chắn rằng đầu tư FDI của Ý vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất mạnh mẽ.

PV: Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã đạt khá nhiều kỳ tích trong thu hút FDI, nhưng có vẻ như là các dự án hiện diện, đã hiện diện tăng vốn nhiều hơn là các dự án đầu tư mới. Theo ông, triển vọng thu hút FDI trong những tháng cuối năm và trong cả năm nay sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Có thể nói, mục tiêu thu hút hơn nữa về FDI là một nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cần phải đạt được, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho việc hiện thực hóa mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% hay là 2 con số trong giai đoạn tới.

Theo đó, việc tổ chức Diễn đàn ngày hôm nay, đặc biệt với sự quan tâm của các nhà đầu tư của Ý, trong đó đa phần là các nhà đầu tư mới đã thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng của Ý đến Việt Nam rất lớn.

Trong thời gian qua, sự tăng lên của dòng vốn FDI phần lớn là do các dự án mở rộng đầu tư. Tuy nhiên các dự án mới cũng có và đang tăng lên. Một trong những lý do là khó khăn khách quan, ví dụ như là chính sách thuế quan của Mỹ, áp dụng với tất cả các nước làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư tại các quốc gia của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tín hiệu rất rõ ràng về niềm tin của nhà đầu tư đối với những quyết sách của Chính phủ Việt Nam, niềm tin của nhà đầu tư đối với những tiềm năng và tương lai phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cũng như sự tin tưởng vào môi trường đầu tư ngày một thông thoáng của Việt Nam. Đây là cơ sở để tin tưởng rằng, các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đến với Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ châu Âu trong đó có nhà đầu tư Ý.

PV: Xin cảm ơn ông!