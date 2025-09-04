(TBTCO) - Từ những ngày đầu đổi mới đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn kinh tế đầy biến động, trong đó nỗ lực thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn mặt bằng giá cả thị trường luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về giá - từ Ủy ban Vật giá Nhà nước, Ban Vật giá Chính phủ đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) hiện nay.