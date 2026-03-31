Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy phát triển bền vững. Triển khai nghị quyết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW; Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động số 20-KH/ĐUBTC nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số. Ảnh minh họa: Nguyễn Tuân

Bám sát chỉ đạo, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 149-CV/ĐUKB, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Trọng tâm là đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi công vụ.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước đã phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị theo từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, nhóm quản lý ngân quỹ chủ trì nghiên cứu đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nợ công, phục vụ điều hành tài khóa chủ động, hiệu quả. Nhóm tham mưu, tổng hợp và truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa nội dung nghị quyết trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch; nâng cao hiệu quả điều hành ngân quỹ, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý ngân quỹ hiện đại, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu tài chính, đặc biệt là dữ liệu nợ công giữa Trung ương và địa phương.

Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý. Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc, báo cáo định kỳ; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống.

Việc triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW thông qua các nhiệm vụ cụ thể trong quản lý ngân quỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công, góp phần củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.