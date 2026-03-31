Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số

Vân Hà

13:36 | 31/03/2026
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đã ban hành văn bản tổ chức quán triệt, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm hiện thực hóa các mục tiêu ngay trong hoạt động quản lý tài chính - ngân sách.
Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy phát triển bền vững. Triển khai nghị quyết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW; Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động số 20-KH/ĐUBTC nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số. Ảnh minh họa: Nguyễn Tuân

Bám sát chỉ đạo, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 149-CV/ĐUKB, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Trọng tâm là đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi công vụ.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước đã phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị theo từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, nhóm quản lý ngân quỹ chủ trì nghiên cứu đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nợ công, phục vụ điều hành tài khóa chủ động, hiệu quả. Nhóm tham mưu, tổng hợp và truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa nội dung nghị quyết trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch; nâng cao hiệu quả điều hành ngân quỹ, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý ngân quỹ hiện đại, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu tài chính, đặc biệt là dữ liệu nợ công giữa Trung ương và địa phương.

Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý. Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc, báo cáo định kỳ; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống.

Việc triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW thông qua các nhiệm vụ cụ thể trong quản lý ngân quỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công, góp phần củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ghi nhận những kết quả tích cực khi ước hoàn thành 32,4% dự toán. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách có dấu hiệu chậm lại trước những khó khăn nội tại của nền kinh tế và thách thức từ bên ngoài.
(TBTCO) - Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Đà Nẵng đang rà soát cơ chế điều hành, nâng năng lực dự trữ dài hạn, đồng thời lắng nghe kiến nghị từ doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên cả 3 khu vực kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào kết quả chung
(TBTCO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh được UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
