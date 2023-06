Lãi suất liên ngân hàng giảm, giá vàng dõi theo tín hiệu từ FED

Khuyến nghị chính sách cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ Một trong những sự kiện liên quan đến tài chính ngân hàng diễn ra tuần qua là việc NHNN tọa đàm kỹ thuật với chủ đề “Khuyến nghị chính sách và thảo luận về thúc đẩy cho vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam” trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy chương trình cải cách bình đẳng giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Nội dung tọa đàm đã trao đổi về những phát hiện của chuyên gia trong quá trình nghiên cứu chính sách tín dụng hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và việc áp dụng hệ thống phân tách dữ liệu theo giới; đồng thời chia sẻ các khuyến nghị từ phía ADB. Trên cơ sở những thông tin thu được từ tọa đàm, ADB sẽ hoàn thiện các báo cáo tư vấn và chuyển tới NHNN để xem xét, áp dụng.