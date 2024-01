(TBTCO) - Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 160 kg pháo các loại. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 22/1/2024, lực lượng chức năng tỉnh Long An gồm: Công an xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng và Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An trong quá trình thực thi công vụ gần khu vực biên giới đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiện vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp.

Tang vật pháo nổ bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CTV

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng đang vận chuyển hàng hóa đã bỏ chạy, để lại các bao PP dệt màu xanh chứa hàng hóa nằm ven đường tỉnh 831, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét các bao PP phát hiện bên trong có chứa pháo dạng quả bóng, số lượng 91,6 kg; pháo hoa loại 1,8kg/hộp, số lượng: 32,4 kg chứa trong 18 hộp; pháo hoa loại 02 kg/hộp, số lượng 36 kg, chứa trong 18 hộp, xuất xứ Trung quốc.