Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Eximbank tăng vốn điều lệ thêm 1.219 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã ck: EIB) tăng thêm 1.219 tỷ đồng vốn điều lệ, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn thành công, Eximbank sẽ có vốn điều lệ là 18.688 tỷ đồng.

Chiều ngày 2/7, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã công bố thông tin liên quan đến việc Eximbank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu đế trả cổ tức, cho phép Eximbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.218.606.300.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Eximbank thông qua, tại Nghị quyết ngày 26/4/2024 và Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank triển khai, tại Nghị quyết số 156/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/5/2024.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Eximbank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Eximbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 (đã sửa đổi, bổ sung) của Ngân hàng Nhà nước.

Liên quan đến ngân hàng này, vào đầu tháng 5/2024, HĐQT cũng công bố nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức tỷ lệ 10%, trong đó bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7%. Đối với phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 300 đồng, Eximbank dự kiến sẽ chi ra 552 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông.

Còn đối với phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank sẽ phát hành thêm 121,9 triệu cổ phiếu mới, tương đương vốn điều lệ tăng thêm 1.219 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ đạt 18.688 tỷ đồng.

Về nhân sự cấp cao, tháng 5/2024, HĐQT EIB đã chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh - thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025). Sau khi rời ghế chủ tịch, bà Đỗ Hà Phương sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. Bà Phương tham gia Eximbank với tư cách thành viên HĐQT từ tháng 2/2022 và nhận được sự ủng hộ của HĐQT bầu làm chủ tịch vào tháng 6/2023.

Ngoài ra, một bất ngờ khác là sự xuất hiện của ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital, trong HĐQT Eximbank. Tại ĐHĐCĐ Eximbank sáng ngày 26/4 đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hồ Nam trở thành thành viên HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Hồ Nam từ vị trí thành viên HĐQT được bầu làm Phó Chủ tịch Eximbank.

Trong năm 2024, Eximbank đưa ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỷ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023. Các chỉ tiêu quan trọng khác của EIB cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.