Ngày 7/10: Giá cao su thế giới biến động mạnh

Giá cao su trong nước hôm nay (7/10) tiếp tục duy trì ổn định tại hầu hết doanh nghiệp. Trên thị trường thế giới, giá cao su RSS3 tại Nhật Bản lao dốc mạnh, Trung Quốc và Singapore diễn biến trái chiều.

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 11 trên sàn Tocom - Nhật Bản giảm 19.80 Yên/kg (- 6,23%), xuống mức 297.70 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%).

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.90 cent/kg, hiện ở mức 170 cent/kg.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 8 tháng năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới với 5,53 triệu tấn, trị giá 10,53 tỷ USD, tăng 18% về lượng và 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong các thị trường cung ứng, Thái Lan vẫn dẫn đầu, chiếm 35,6% thị phần với 1,97 triệu tấn, trị giá 3,73 tỷ USD, tăng 25,3% về lượng và tăng tới 50,5% về trị giá. Việt Nam đứng thứ hai với 764.312 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, giảm 3,4% về lượng nhưng tăng 18,7% về trị giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì đi ngang. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.