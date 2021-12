(TBTCO) - Công ty quản lý tài sản (VAMC), nợ xấu xử lý bằng trái phiếu đặc biệt có xu hướng giảm qua các năm, mỗi năm trung bình giảm khoảng 24%.

Dư nợ gốc của các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt xử lý được từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/11/2021 là 19.634 tỷ đồng (đạt 65,45% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phân bổ). Trong 3 năm gần đây, kết quả xử lý thu hồi nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC có chiều hướng giảm, năm sau giảm so với năm trước khoảng 24%.

Nợ xấu được xử lý bằng trái phiếu đặc biệt đang giảm

Hoạt động thu giữ, nhận bàn giao, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã mua bằng trái phiếu đặc biệt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được VAMC dự kiến tập trung thực hiện. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài khiến VAMC bị hạn chế tiếp xúc các tổ chức tín dụng, khách hàng, chủ tài sản, khảo sát tài sản...

Dịch bệnh cũng tác động tới hoạt động xử lý nợ xấu từ các khoản nợ mua theo giá trị thị trường. Dư nợ gốc xử lý được từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/11/2021 là 1.634 tỷ đồng, đạt 48,03% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phân bổ.

Việc đôn đốc khách hàng chỉ thực hiện gián tiếp qua gọi điện và gửi email, không tiếp xúc trực tiếp nên kết quả thu hồi nợ bị hạn chế. Tài sản đấu giá khó thu hồi tiền bán do khách hàng gặp khó khăn tài chính, việc bàn giao tài sản và hoàn tất thủ tục sau đấu giá bị đình trệ do dịch bệnh, việc tổ chức đấu giá tài sản không thể thực hiện do giãn cách xã hội...

Đại diện các Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của các ngân hàng như BIDV, MB, Vietinbank... cho biết họ cũng gặp hàng loạt khó khăn khi xử lý nợ trong năm 2021.

Một công ty xử lý nợ thuộc ngân hàng thương mại cho biết cho biết, tính đến ngày 30/10/2021, họ chỉ xử lý được 60% kế hoạch xử lý thu hồi nợ năm 2021.

Các công ty xử lý nợ cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ, nhưng do dịch bệnh kéo dài gây đình trệ sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh nghiệp suy giảm doanh thu, lợi nhuận, ảnh hưởng lớn đến nguồn trả nợ của các khách hàng, liên tục gây ra tình trạng trả nợ không đúng hạn.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc tiếp xúc, trao đổi, đôn đốc khách hàng trả nợ cũng như làm việc với các cơ quan tòa án, thi hành án, chính quyền để xử lý nợ. Các công tác khảo sát tài sản bảo đảm, làm việc với khách hàng; thông báo thu giữ/đấu giá tài sản; khởi kiện, thi hành án… đều bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, việc xử lý nợ qua khởi kiện và thi hành án bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng như tòa án, thi hành án vẫn mang tâm lý ngại tiếp xúc với đương sự.

Ở các địa bàn áp dụng chỉ thị giãn cách, việc gặp và làm việc với thẩm phán, chấp hành viên thúc đẩy giải quyết vụ việc là rất khó khăn dẫn đến các vụ việc đã khởi kiện/yêu cầu thi hành án bị đình trệ không có tiến triển trong thời gian dài.