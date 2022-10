Bất chấp mọi khó khăn, sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng Tại Hội nghị “Chuyển đổi các hệ thống lương thực - thực phẩm châu Á - Thái Bình Dương” diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức đầu tháng 10/2022, đại diện Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc chuyển đổi các hệ thống lương thực, thực phẩm chính, gia tăng sản lượng nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh cho rằng, trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn như giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn tăng trưởng. Sản phẩm chăn nuôi tại Việt Nam vẫn tăng trưởng cao so với các năm trước. Cụ thể, sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 5,1 triệu tấn, tăng 5,33% so cùng kỳ năm 2021. Dự báo sản lượng thịt hơi của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt trên 7 triệu tấn. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2022 đạt hơn 6,6 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước và dự báo cả năm sẽ đạt khoảng 9 triệu tấn. Hầu hết các loại nông sản khác của Việt Nam đều giữ vững được sản lượng, hoặc đạt sản lượng tăng cao so với các năm trước, như: hồ tiêu, điều, cà phê, chè, trái cây… vẫn duy trì và tăng lượng xuất khẩu, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và góp phần kiềm chế lạm phát giá nông sản, lương thực và thực phẩm trên toàn cầu.