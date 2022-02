(TBTCO) - Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã Ck: SKV) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, quý IV/2021 SKV đạt doanh thu là 566,4 tỷ đồng, tăng 5,2 tỷ đồng so với quý IV/2020, thế nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 91,5 tỷ đồng, giảm 5% so với 96,8 tỷ của cùng kỳ.

Chi phí bán hàng 51,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 14,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2021 là 20,4 tỷ đồng giảm 13% so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021 SKV đạt doanh thu hợp nhất 1782,5 tỷ đồng, giảm 3% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 79,3 tỷ đồng, giảm 8,5% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2021 là 4,45% giảm so với mức 4,69% của năm 2020.

Đây là năm thứ hai liên tiếp SKV có sự giảm sút về doanh thu. Năm 2019 SKV đạt doanh thu 2.148 tỷ đồng, năm 2020 giảm xuống còn 1.847,3 tỷ đồng và năm 2021 còn 1.782,5 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, SKV cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

SKV là công ty đại chúng quy mô lớn, có vốn điều lệ 230 tỷ đồng, được cổ phần hóa từ cách đây 6 năm, phần vốn nhà nước chiếm 51% do công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất các sản phẩm nước yến sào Khánh Hòa đóng lọ mang thương hiệu Sanest từ nguồn yến sào trực tiếp khai thác tại các đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Sản phẩm của công ty được phân phối qua hệ thống hàng nghìn nhà phân phối, đại lý, showroom trên toàn quốc, đồng thời được tiêu thụ ở nhiều thị trường trên thế giới như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada và các nước trong khối ASEAN như Lào, Campuchia, Thái Lan…/.