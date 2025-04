(TBTCO) - Quý I/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 202,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024; cán cân thương mại 3 tháng đầu năm tiếp tục duy trì thặng dư, ước xuất siêu 3,15 tỷ USD.

Xuất khẩu tăng cho thấy sản xuất trong nước đang khởi sắc

Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2025 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều 4/4, ông Bùi Huy Sơn- Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Công thương) cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 3/2025, với kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 75,38 tỷ USD, tăng 16,8% so với tháng trước và tăng 15,3% so với tháng 3/2024.

Xuất khẩu tháng 3/2025 ước đạt 38,5 tỷ USD, tăng 23,8% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. "Đây cũng là tháng có kim ngạch cao nhất từ đầu năm đến nay, cho thấy hoạt động xuất khẩu đang tăng tốc trở lại sau khởi đầu chậm hơn kỳ vọng trong hai tháng đầu năm"- Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính nhận định.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 36,87 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 19% so với tháng 3 năm 2024.

Lũy kế quý I/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 202,5 tỷ USD, ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 102,8 tỷ USD, ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 99,68 tỷ USD, ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu, cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đang khởi sắc, với nhu cầu nguyên liệu, linh kiện, máy móc phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu tăng mạnh. Cán cân thương mại 3 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư, ước xuất siêu 3,15 tỷ USD.

Bộ Công thương họp báo chiều ngày 4/4.

Đáng chú ý, quý I/2025, xuất khẩu ở cả nhóm hàng nông, thủy sản và công nghiệp chế biến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, ước đạt mức hai con số so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 9,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 87,5 tỷ USD, ước tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục là động lực tăng trưởng của xuất khẩu cả nước. Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giầy dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác… ước đạt tốc độ tăng trưởng cao ở mức hai con số.

Trong quý I/2025, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 29 tỷ USD, ước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 9% của khối doanh nghiệp FDI (ước đạt 73,8 tỷ USD), cho thấy nội lực của khối doanh nghiệp trong nước đang dần được nâng cao.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, trong quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu của nước ta tới hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực dự kiến đều tăng (trừ thị trường Trung Quốc). Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch ước đạt 30,5 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba (ước đạt 13 tỷ USD) nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (giảm 0,2%).

"Nhìn chung, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đang duy trì xu hướng tích cực với tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng trưởng ước đạt 10,6% trong quý I/2025 vẫn thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm 2025, nhưng cao hơn kịch bản của ngành Công thương xây dựng, tương ứng với tăng trưởng kinh tế 8% trở lên (kịch bản quý I/2025 tăng 7,9%)" - ông Bùi Huy Sơn nhấn mạnh.

Giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó phòng vệ thương mại

Ông Bùi Huy Sơn cho biết thêm, đối với công tác bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, trong 3 tháng đầu năm, Bộ tiếp tục điều tra 3 vụ việc chống bán phá giá, 3 vụ việc rà soát cuối kỳ và 3 vụ việc rà soát biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đã khởi xướng trong năm 2024 (trong đó đã hoàn thành 01 vụ việc); khởi xướng rà soát 1 vụ việc rà soát mới.

Quý I/2025, Việt Nam xuất siêu 3,15 tỷ USD. Ảnh: TL

Hiện tại, có 9 biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu và 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm thép bao gồm thép mạ và thép cán nóng. Các biện pháp phòng vệ thương mại đã và đang góp phần bảo đảm môi trường thương mại công bằng, nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu đến sản xuất trong nước và lao động, việc làm, bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội.

Bộ Công thương đang giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra và áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong tháng 3/2025, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi và vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam với kết quả khá tích cực khi thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp hợp tác trong hai vụ việc lần lượt là 3,39% và 2,15%. EU cũng mới ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép cán nóng, trong đó một doanh nghiệp lớn của ta không bị áp thuế.

Đến hết tháng 3/2025, đã có 282 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 25 thị trường và vùng lãnh thổ điều tra đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là các vụ điều tra chống bán phá giá (153 vụ việc), tiếp đó là các vụ việc tự vệ (59 vụ việc), chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (39 vụ việc) và chống trợ cấp (31 vụ việc).

"Trong các vụ việc này, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xử lý hiệu quả giữa các doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc bị áp thuế ở mức thấp, góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu"- ông Sơn nói.

Để giúp các cơ quan chức năng, hiệp hội, doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn trước nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, Bộ Công thương thường xuyên cập nhật danh sách, đăng tải thông tin cảnh báo sớm các mặt hàng có khả năng bị nước ngoài điều tra trên trang thông tin điện tử của Cục Phòng vệ thương mại và của Bộ Công thương.

Đồng thời, gửi thông báo đến các cơ quan, hiệp hội liên quan; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu các chính sách thuế quan khác của Hoa Kỳ để báo cáo Chính phủ và thông báo đến các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan./.