Rục rịch cho kế hoạch đấu thầu vàng, lãi suất liên ngân hàng tiến sát đỉnh

Thị trường tiền tệ tuần 15-19/4:

(TBTCO) - Tuần qua, ghi nhận thông tin đáng chú ý về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) rục rịch cho việc chuẩn bị giải pháp đấu thầu vàng miếng SJC để tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Trong khi đó, điểm đáng chú ý nữa là động thái tăng sát ngưỡng tối đa của lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước công bố các thông tin cơ bản quý I

Cuối tuần, NHNN đã họp báo công bố các thông tin cơ bản trong quý I/2024. Diễn biến lãi suất được công bố trong họp báo cho thấy, đến ngày 31/3/2024, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 3,02%/năm, giảm 0,5% so với cuối năm 2023 và lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,5%/năm, giảm 0,6%/năm so với cuối năm 2023.

Về tín dụng, đến ngày 29/3, tín dụng nền kinh tế tăng 1,34% so với cuối năm 2023. NHNN cho biết, tăng trưởng tín dụng thời điểm đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây, trong đó có nguyên nhân do nhu cầu vốn tín dụng thường tăng cao vào dịp cuối năm và thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế ở mức thấp do nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng hoạt động... Do đó, NHNN ban hành công văn số 1088/NHNN-CSTT chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh các giải pháp đã được Thống đốc NHNN đề ra tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp đó, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Cuộc họp báo về hoạt động ngân hàng quý I diễn ra sáng 19/4. Ảnh: C.T

Lãi suất liên ngân hàng tiến sát đỉnh

Lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tiếp tục tăng cao trong tuần qua và đạt tới 4,94%, sát mốc 5% theo quy định trần lãi suất của NHNN. Với các kỳ hạn khác, lãi suất 1 tuần đã lên tới 5,25%, kỳ hạn 2 tuần là 4,73%, kỳ hạn 1 tháng là 4,54%, kỳ hạn 3 tháng là 4,66%...

Lãi suất liên ngân hàng tăng cao nhất trong gần 1 năm qua Mức lãi suất qua đêm thời điểm hiện nay là mức cao nhất trong gần 1 năm qua. Trước đó, lãi suất giai đoạn đầu tháng 5/2023 có lúc đã ở ngưỡng trên 5%. Sau đó vào giữa tháng 6/2023, NHNN đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ. Tại quyết định này, lãi suất liên ngân hàng qua đêm được quy định giảm về mức tối đa là 5%.

Trong khi đó, lãi suất tín phiếu phát hành thông qua đấu thầu trên thị trường mở cũng đang có xu hướng tăng. Riêng phiên ngày 19/4, NHNN phát hành 4,25 nghìn tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 này với lãi suất 3,73%, đây cũng là mức lãi suất khá cao so với mặt bằng lãi suất các phiên đầu thầu giữa tháng 3, khi đó chỉ khoảng 1,4%.

Phiên 19/4 cũng ghi nhận động thái của NHNN vừa bán vừa mua tín phiếu, bởi trong phiên này NHNN cũng đã thực hiện mua vào gần 3,2 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4%.

Tỷ giá tiếp tục tăng

Tuần qua cũng ghi nhận xu hướng tiếp tục tăng của tỷ giá. Tỷ giá bán ra tại Vietcombank hôm đầu tuần là 25.300 đồng/USD, tăng 120 đồng mỗi Đô la và tiếp tục tăng đều trong cả tuần, chốt tuần ở mức 25.473 đồng/USD.

Theo NHNN, tỷ giá USD đã tăng khoảng 4,9% so với đầu năm nhưng quan điểm NHNN thời gian qua vẫn tiếp điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thụ các cú sốc, kết hợp với phát hành tín phiếu VND nhằm giảm bớt dư thừa thanh khoản VND, qua đó giảm bớt áp lực trong ngắn hạn đối với tỷ giá.

Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ; tỷ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với USD.

Tỷ giá USD đã tăng 4,9% kể từ đầu năm. Ảnh: T.L

Bối cảnh tỷ giá hiện nay cho thấy, không chỉ đồng Việt Nam mất giá mà đó là diễn biến chung của sự tăng giá đồng Đô la Mỹ trên thị trường tài chính quốc tế. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của Đô la Mỹ đã tăng khoảng 5% từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy 5 đồng tiền chủ chốt khác của thế giới (Euro châu Âu, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển, Franc Thụy Sỹ) cũng đều đang mất giá so với USD.

Trong khi đó, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN cho biết, tỷ giá VND/USD tăng 4,9% thực là mức tăng thấp so với mức tăng 5% của DXY so với 5 ngoại tệ trên vì còn phải so sánh trên cơ sở quy mô của nền kinh tế của ta rất nhỏ so với các quốc gia có 5 đồng tiền tệ nêu trên.

Rục rịch cho thực hiện đấu thầu vàng

Giá vàng trong nước tuần qua đã tạm thời dừng đà tăng nhưng vẫn tiếp tục neo giá ở mức cao. Cụ thể vào hôm 19/4, giá vàng miếng SJC 9999 ghi nhận mức mua vào 81,8 triệu đồng/lượng và bán ra 83,8 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn SJC 9999 ghi nhận mua vào 74,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn diễn biến phức tạp và đỉnh điểm sức nóng diễn ra hôm 18/4 khi vọt lên mốc 2.415 USD/ounce, sau đó có phần hạ nhiệt vào 19/4 nhưng vẫn ở mặt bằng giá tới 2.380 USD/ounce.

NHNN cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng quốc tế biến động theo xu hướng tăng là chủ đạo, trong đó có nguyên nhân cho thấy nhu cầu về vàng tăng; ngân hàng trung ương một số nước tăng mua vàng; tâm lý lo ngại tình hình xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông…Trong nước, giá vàng miếng SJC bình quân biến động tăng theo giá vàng quốc tế.

Trong bối cảnh này, NHNN đang triển khai các biện pháp hỗ trợ thị trường vàng, bán vàng miếng để tăng cung cho thị trường thông qua hình thức đấu thầu. Trong đó, NHNN cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp cùng NHNN trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.