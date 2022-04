Doanh nghiệp yếu kém không khắc phục được sẽ xem xét giải thể Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2022 đã quy định rõ một số tổ chức, cá nhân không được mua lại DN do Nhà nước nắm 100% vốn. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định về giải thể DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. DN có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh và không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại khác theo quy định của pháp luật; không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 2 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; việc tiếp tục duy trì DN là không cần thiết; kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quy định gia hạn. DN chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án, hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và DN cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của DN.