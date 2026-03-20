Bộ Tài chính vừa có văn bản số 3383/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, đẩy nhanh tiến độ gửi báo cáo, bảo đảm hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công đúng thời hạn theo kế hoạch đề ra.

Nhiều đơn vị chậm đăng ký, tỷ lệ gửi báo cáo thấp

Theo Bộ Tài chính, qua theo dõi trên Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công (đến 17h ngày 19/3/2026), tiến độ thực hiện tại nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Cụ thể, vẫn còn 2 tổ chức chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê là Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đối với việc gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, có 2 tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo, gồm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam.



Siết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công, bảo đảm hoàn thành trước hạn. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, có tới 14 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (87%), trong đó nhiều đơn vị có tỷ lệ rất thấp. Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (21%), Đại học Quốc gia Hà Nội (27%), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (29%), Văn phòng Chính phủ (33%), Văn phòng Quốc hội (38%), Bộ Nội vụ(38%), Bộ Công Thương (40%), Đài Tiếng nói Việt Nam (58%), Bộ Giáo dục và Đào tạo (70%), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (72%), Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (79%), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (80%), Viện kiểm sát nhân dân tối cao(83%), Tòa án nhân dân tối cao (84%).

Tại địa phương, 12 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân cả nước (dưới 87%), gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Đà Nẵng, Huế, Cà Mau và Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, vẫn còn 8 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm để cập nhật thông tin là: Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức này hoàn thành trước ngày 22/3/2026.

Khẩn trương hoàn thành trước hạn 31/3/2026

Bộ Tài chính cho biết, thời gian từ nay đến hạn cuối gửi báo cáo kết quả kiểm kê (trước ngày 31/3/2026) không còn nhiều, chỉ còn khoảng 11 ngày. Do đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ.

Theo đó, các đơn vị chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê phải hoàn tất trên phần mềm trước ngày 23/3/2026.

Đồng thời, các đơn vị kiểm kê cần khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê tài sản, gửi báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, phê duyệt theo đúng kế hoạch.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên tăng cường rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và logic của số liệu báo cáo; kịp thời phát hiện, thông báo các sai sót để đơn vị trực thuộc điều chỉnh, hoàn thiện.