Tăng trưởng của châu Á sẽ vượt Mỹ và châu Âu vào cuối năm 2023

(TBTCO) - Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, tăng trưởng của châu Á sẽ vượt Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay, do khu vực này phần lớn không bị ảnh hưởng bởi các “cú sốc” lãi suất.

Biểu tượng Morgan Stanley tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ảnh: T.L

Phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến, tổ chức ngày 14/6, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của Morgan Stanley Chetan Ahya nhấn mạnh vào quý IV/2023, tốc độ tăng trưởng của châu Á sẽ vượt trội so với Mỹ và châu Âu.

Lý giải cho nhận định của mình, ông Ahya cho biết, Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất của khu vực - sẽ phục hồi trên diện rộng vào cuối năm 2023, trong khi ba nền kinh tế lớn khác của châu Á là Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản cũng đang cho thấy nhu cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ.

Một điểm sáng khiến khả năng phục hồi của châu Á mạnh hơn so với Mỹ và châu Âu, theo ông Ahya, đó là lạm phát “không dữ dội” như 2 khu vực còn lại. Tại đây, các ngân hàng trung ương không cần thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, do lạm phát chỉ bằng gần một nửa so với Mỹ và châu Âu.

Tại Mỹ, lạm phát đã giảm xuống 4% trong tháng 5 vừa qua, ghi nhận tỷ lệ thấp nhất trong 2 năm, sau khi đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022. Từ tháng 3/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu tăng lãi suất hàng tháng. Trải qua 10 lần tăng lãi suất liên tục, trong cuộc họp chính sách vừa diễn ra ngày 14 - 15/6, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5 - 5,25% với lý do cuộc chiến chống lạm phát cho thấy một số hứa hẹn.

Tương tự, ở châu Âu, lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống 6,1% trong tháng 5 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không đưa ra bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy sẽ tạm dừng hành động, khi lãi suất của khu vực hiện đạt 3,25%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.

Nhưng các ngân hàng trung ương ở châu Á đã bắt đầu giảm lãi suất, bao gồm Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Indonesia và Singapore.

Một động lực khác hỗ trợ tăng trưởng của châu Á là sự phục hồi dự kiến của Trung Quốc trong nửa cuối năm nay. Ông Ahya nói Morgan Stanley đánh giá sự phục hồi của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa trong nửa cuối năm nay và dự báo mức tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ ở ngưỡng 5,7% vào năm nay, cao gần gấp đôi so với mức 3% của năm ngoái.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 4,6%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất so với mọi tháng Năm trong bảy năm qua. Chuyên gia Ahya cho rằng trong khoảng 3 tháng tới, thị trường Trung Quốc sẽ chứng kiến mức chi tiêu phục hồi tốt.

Hỗ trợ tốc độ tăng trưởng chung của toàn khu vực châu Á còn có Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Cả ba nước này đều đang có chu kỳ phục hồi nhu cầu nội địa tích cực.

Chuyên gia Ahya dự đoán mức tăng trưởng trong năm 2023 của Ấn Độ sẽ đạt 6,5%, cao hơn đáng kể khi so với mức, dự báo 5,9% mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra trước đó.

Nhận định về Nhật Bản, Morgan Stanley cho rằng, nước này đang ở “điểm thuận lợi” trong việc thoát khỏi giảm phát, trong khi không gặp vấn đề lạm phát nghiêm trọng như Mỹ và châu Âu./.